Ninja Vermeulen (23) vormt café The Sailor om tot Ninjas

Na meer dan twintig jaar uitbating gaf Shirley Catoor vorig jaar aan dat ze zocht naar een overnemer. En die heeft ze intussen gevonden in de figuur van de Zeebrugse Ninja Vermeulen (23). “Ik heb hier drie zomers gewerkt als jobstudent dus ik ken de zaak best wel goed”, zegt Ninja, die de zaak zal omdopen tot Ninjas

Op 13 maart tapt Ninja Vermeulen haar eerste pintjes als zaakvoerster van Ninjas; de nieuwe naam voor het bekende café The Sailor in de Wandelaarstraat in Zeebrugge. Ninja treedt hiermee in de voetsporen van Shirley Cattoor die meer dan twintig jaar lang The Sailor uitbaatte. Ninja Vermeulen lijkt wel het ideale profiel te hebben om de zaak over te nemen van Shirley. Ze is opgegroeid en woont nog altijd in Zeebrugge, vlakbij het café dan nog eens, én kent ook de vorige uitbaatster bijzonder goed. “Shriley is toch wel een voorbeeld voor mij; ze heeft de zaak hier jarenlang op een prachtige manier gerund. En ik kan het weten want ik heb hier drie zomers lang gewerkt als jobstudent en kwam hier sowieso vaak. Ook mijn ouders kwamen hier geregeld en graag over de vloer”, zegt Ninja.

De jonge nieuwe uitbaatster studeerde ‘wellbeing en vitaliteitsmanagement’ aan de hogeschool Vives en Kortrijk maar ging na haar studies toch vooral in de horeca aan de slag, onder meer in café De Drie Zwanen in Dudzele en de Snookerhal in de Lippenslaan in Knokke, die baan moet ruimen voor een woonproject. “Shirley had me al eerder eens laten weten dat ze een overnemer zocht maar onlangs viel dus alles in mijn leven ook in de juiste plooi om de sprong tee wagen”, zegt Ninja.

“Of ik hier veel zal veranderen? Eigenlijk niet. Ik zal het interieur hier een klein beetje opfrissen en omdat ik er wel mijn eigen accent in zal leggen herdoop ik de zaak tot ‘Ninjas’. Voor de rest blijft het blijft een cafeetje waar allerlei soorten mensen welkom zijn. Dus volk die in de buurt woont of werkt, zoals aan de haven of bij de marinebasis, maar ook mensen die van iets verder af komen en toeristen”, klinkt het. “Wat ik zeker wil doen is hier regelmatig eens themafeestjes te organiseren, zoals rond bepaalde kledij – aan black & white party bijvoorbeeld – of muziekstijl.