Nina Corty (34) runt ‘La Casita’ en winterbar ‘Dankbar’: “In Zuid-Amerika heb ik mijn hart verloren”

Nina Corty is al zeven jaar het vrolijke gezicht van cocktailbar La Casita. Daarvoor studeerde ze voor leerkracht en trok ze door Zuid-Amerika, om weer te stranden in haar favoriete Brugge. Ze vond er de liefde en negen maanden geleden werd het gezin uitgebreid met dochter Lucie.

Nina Corty (34) legde eerst een geheel ander parcours dat zelfs liep door Zuid-Amerika af voor ze zeven jaar geleden cocktailbar La Casita opende in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. “Ik volgde eerst een bachelor lager onderwijs en daarna nog een banaba lichamelijke opvoeding. Ik ben héél blij dat ik gestudeerd heb, want ik had het niet willen missen. Maar de roep om horeca-ondernemer te worden, was veel te groot. Of ik er aan denk om ooit les te geven? Zeg nooit nooit, maar de kans is héél klein. Ik heb veel vrienden in het onderwijs en het is zeker en vast een mooie job, maar ik doe gewoon heel graag wat ik nu doe. Zelfs de extra vakantie zou me niet over de streep kunnen trekken om de horeca op te geven.”

Na je studies trok je anderhalf jaar door Zuid-Amerika, hét avontuur van je leven?

“Ongetwijfeld. Het was de meest verrijkende ervaring van mijn leven. Ik heb vooral solo gereisd een bewuste keuze en ik kan het echt iedereen aanraden. Mijn toekomst en de wereld lagen voor mij open en ik heb er ten volle van genoten. Ik was niet alleen nieuwsgierig om Zuid-Amerika te ontdekken, maar ook om mensen te leren kennen. Ik ben in Colombia, Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras en El Salvador geweest en heb er zalige mensen leren kennen. De liefde, de warmte en het gezelschap van de heel toegankelijke Zuid-Amerikanen is iets wat ik nog steeds koester. Ik heb er mijn hart verloren. Ik heb zelfs even met de gedachte gespeeld om mij er te vestigen. Maar de roep naar Brugge, mijn familie en goede vrienden, het familiale dat ik hier zo ervaar in de stad: het riep me terug. Al snel heb ik toen The Top overgenomen. Met de hulp van mijn vader hebben we er La Casita – Spaans voor huisje – van gemaakt. La Casita is een verwijzing naar de naam die een vriendin aan haar eerste huisje gaf. We zaten er vaak met de hele vriendenbende en hadden er leuke tijden. Ik heb in de overgang van de overname van The Top trouwens nog drie maanden door Zuidoost-Azië gereisd. Ook dat was trouwens een pracht van een ervaring.”

“Brugge mist een uitgaansplek voor mensen tussen 30 en 50”

Reis je nog steeds graag?

“Enorm. Lucie is nu 9 maanden en ik kijk er al naar uit om, als de tijd daarvoor rijp is, grote reizen met ons gezin te maken. Sri Lanka, Chili en Argentinië staan hoog op mijn verlanglijstje, om maar enkele landen te noemen.”

Hoe bevalt het kersverse moederschap jou?

“Heel goed! Ik ben nooit al te veel bezig geweest met een kinderwens. Ik wist dat ik eerst de juiste man wou vinden om een gezin mee te starten. In Lode heb ik die man gevonden. We zijn ondertussen vijf jaar samen en vullen elkaar perfect aan.”

Wat is de succesformule van La Casita?

“Eerst en vooral: we hebben een fan-tas-tisch team. Het werkt gewoon zó goed als je fijne collega’s om je heen hebt. Iedereen werkt hier met heel veel liefde en dat straalt het team ook uit. We houden van een babbeltje met onze klanten en vinden het persoonlijke, het familiaire belangrijk. Ons cliënteel bestaat vooral uit Bruggelingen en af en toe waait er eens een verdwaalde toerist aan (lacht), maar iedereen is hier heel erg welkom. We zijn een bruine kroeg die gespecialiseerd is in een twist geven aan de klassieke cocktails en proberen de mensen warm te maken om eens een minder bekende cocktail te proberen. Onze sterkte is dat we mooie, verzorgde cocktails aanbieden tegen schappelijke als ik dat mag zeggen prijzen. We blijven ook vernieuwend. Ik volg nog steeds cursussen en Lowie De Coen mijn rechterhand volgde een cocktailcursus in Thailand en shaket hier zelfs zijn eigen cocktails. Zijn signature cocktail is de Lemon Pie. Een cocktail die smaakt naar een citroentaartje. Heerlijk drankje! Misschien nog een leuk weetje: ik heb in Peru in een cocktailbar gewerkt. Dat was mijn inspiratie om hier in Brugge een cocktailbar te starten.”

Naast La Casita run je tijdens kerstperiode ook kerstbar Dankbar, hoe is dat ontstaan?

“Lode is de organisator van het festival Campo Solar en samen hebben we enkele jaren geleden Dankbar opgericht. Dat is een pop-up kerstbar en ontmoetingsplek in de Sint-Salvatorkerkstraat waar je in feeëriek decor kan genieten van een winterse sangria, biertjes en nog heel wat anders. We zijn open van midden november tot halfweg januari.”

Heb je nog plannen, al dan niet in de horeca?

“O ja! Het is nog niet voor meteen, maar ik zou graag nog een zaak starten hier in het centrum waar een publiek van 30 tot 45 à 50 jaar een dansje kan placeren. Ik zou er iets meer eten serveren dan in La Casita, maar het zou allerminst een restaurant zijn. Eerst een hapje en een drankje en om 23 uur schuiven we de tafels aan de kant en dansen we op muziek uit de eighties en nineties. Brugge mist nog zoiets. We hebben uitgaansmogelijkheden, maar niet voor de leeftijdscategorie 30-50.”