Nils Van Dievoet bekroond door Orde 33 Masterchefs

Tijdens het 59ste Magistraal Kapittelbanket van de 33 Masterchefs of Belgium in de Salons Saint Germain in Diksmuide, werd Nils Van Dievoet opgenomen in de Orde 33 Masterchefs als Compagnon de la Toque Blanche (CTB), na de Masterchefs de hoogste rang binnen de patroons aan het fornuis.

Dertig jaar lang baatten Dirk Demuyck en Friedl Grymonprez restaurant Carnac en het bijhorende hotel uit aan de Koninklijke baan 62 in Koksijde.

Perfecte duo

Sinds 2017 staan dochter Sofie Demuynck en haar man Nils Van Dievoet aan het roer van deze prachtige zaak. Het leek dan ook niet meer dan logisch dat Sofie een volwaardige opleiding aan Hotelschool Spermalie in Brugge genoot. Tijdens deze opleiding leerde ze de door voeding gepassioneerde Nils kennen. Niet enkel op amoureus vlak klikte het, ook op zakelijk vlak vulde het koppel elkaar perfect aan. Het perfecte duo om het levenswerk van Dirk en Friedl verder te zetten.

Restaurant NILS

In 2017 nam het complementaire koppel het roer over, verbouwden het restaurant en maakten er restaurant NILS van. Je kan er genieten van een moderne keuken in een complexloos kader met veel aandacht voor het product. Chef Nils bereidt elk gerecht met liefde voor het vak en respect voor het product. Het kon dan ook niet uitblijven dat de Masterchefs hun oog lieten vallen op dit voor de horeca geboren duo. Nils Van Dievoet werd dan ook in de Salons Saint Germain in Diksmuide met de nodige traditie opgenomen tot de Orde 33 Masterchefs Belgium als Compagnon de la Toque Blanche (CTB).

Leuze

“Voor mij en mijn collega een hele eer. We zijn blij met deze bekroning en zullen alles in het werk stellen om het vertrouwen dat de Masterchefs in ons hebben niet te beschamen. Onze leuze, eerbied en respect voor het natuurlijke product, is in onze keuken heilig en dat willen we laten zien in onze gerechten. We blijven elke dag het beste van onszelf geven en streven steeds naar beter. We zijn de Orde dankbaar dat we deze titel toegewezen krijgen”, geeft de kersverse CTB Nils Van Dievoet, geflankeerd door gastvrouw Sofie Demuynck, ons mee. (GK)