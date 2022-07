Nieuwe zaak van Madam Kroket opent de deuren in Oostende

Amper een zestal jaar nadat Fabienne Schroetter (60) in een bescheiden pand in de Nieuwstraat haar bedrijfje startte, trok Madam Kroket in een gloednieuwe locatie aan de Visserskaai in Oostende, meteen het centrum van een heel bedrijvige KMO. “Hier beschikken we over veel meer mogelijkheden”, zegt een gelukkige Fabienne.

Een succesverhaal, en dat is nog heel voorzichtig uitgedrukt. Na zes maanden hard labeur kon Fabienne Schroetter (60) samen met haar dochters Melanie (35) en Essia (29) aan de slag in hun gloednieuwe zaak op de hoek van de Visserskaai en de Cirkelstraat. Die wordt meteen ook het centrum van de bedrijvigheid van Madam Kroket, een begrip in de regio. Hier worden dagelijks duizenden kroketten in tal van smaken gemaakt, verkocht en verscheept naar tientallen afnemers.

Hoe dit alles groeide en bloeide is genoegzaam bekend, maar nu heeft Fabienne met haar dochters een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in de geschiedenis van het bedrijf. “We waren echt aan uitbreiding toe”, vertelt Fabienne.

“De zaak in de Nieuwstraat barstte uit zijn voegen en we waren aan een nieuwe infrastructuur toe. En die hebben we dus niet ver hier vandaan gevonden. En we hebben er meteen al onze bedrijvigheid gecentraliseerd. We beschikken nu over zo’n vierhonderd vierkante meter oppervlakte, verdeeld in drie grote delen: het terras met plaats voor zo’n 45 klanten, en verder nog grote fabricage- en bewaarruimtes. Het pand loopt door tot midden de Cirkelstraat, dus de extra ruimte was meer dan welkom”, klinkt het.

Problemen en hindernissen

“Van een leien dakje is het weliswaar allemaal niet gelopen, moet ik eerlijk toegeven. We werden regelmatig geconfronteerd met vertragingen omdat bepaalde materialen door allerlei omstandigheden niet tijdig konden geleverd worden. Tijdens de bouwwerken is een venster gesneuveld. En nu blijkt dat die pas in september kan vervangen worden. Neen, het is niet altijd gemakkelijk, maar we zijn echt blij met het resultaat.”

Bij Madam Kroket zijn twaalf personeelsleden tewerkgesteld, Fabienne en haar twee dochters niet meegerekend. “Een fantastisch team, waar we altijd op kunnen rekenen”, vertelt Fabienne.

En hier blijft het niet bij. Madam Kroket heeft sinds kort ook een filiaal in Doornik. “We blijven inderdaad niet stilzitten”, besluit een enthousiaste Fabienne.