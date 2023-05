Nieuwe uitbaters voor Ahaan Thai

De stemmige zaak Ahaan Thai in de Dorpsstraat in Jabbeke heeft nieuwe uitbaters. Na zes jaar verlaten Geert Pollin en partner Laan het pand, om het over te laten aan Sam Ackaert en zijn vrouw Panarat Kachenchat.

Snellegemnaar Geert Pollin startte zes jaar terug samen met zijn Thaise vriendin Laan het restaurant Ahaan Thai op. Steeds meer verschoof het accent, ook door de coronapandemie, naar afhaal. De te drukke agenda van het koppel deed hen beslissen de zaak te laten overnemen.

Thais café-restaurant

Met Sam Ackaert en ‘Boum’ Panarat Kachenchat werd een bevriend koppel gevonden, dat ook ervaring heeft in de horeca. “Ik kom uit een horecafamilie”, zegt de 55-jarige Sam uit Assebroek. “Sinds mijn 13 jaar heb ik altijd meegeholpen met de ouders. Daarnaast ben ik reeds zelfstandig ondernemer sinds mijn 22 jaar in de beveiligingssector. Daarna als aannemer aan het werk voor totaalprojecten en kleine aannemingswerken in de bouw en partner in een nieuwe beveiligingsfirma. Sinds twee jaar bouw ik zorgwoningen, om ze in een volgende fase te verhuren of te verkopen.”

Zoveel drang naar zelfstandigheid inspireert dus ook zijn vrouw Boum. “Boum is 44 jaar en is chef in hart en nieren. Ze kookte reeds thuis in Thailand en volgde hier een opleiding in Syntra als kok. Ze leverde vroeger reeds Thaise gerechten als traiteur, later baatte ze een Thais café-restaurant uit.”

Nieuwe openingsuren

“We leerden Geert en Laan kennen op een verjaardagfeestje, en hadden meteen interesse om de zaak over te nemen. Boum zal er fulltime aan de slag gaan, ik sta haar ‘s avonds en in het weekend bij. Het concept blijf gelijkaardig enkel zullen we onze openingsuren uitbreiden. We mikken niet alleen op het bestaande cliënteel, maar hopen eveneens om op de middag het bedrijfsleven aan te spreken.” (PA)

Ahaan Thai is open van woensdag tot en met zondag van 11-14 uur en van 17 tot 22 uur.