Nieuwe uitbaters ‘t Vyverke pakken uit op kermiszondag: Nog meer leven in de brouwerij in Werken

Benjamin Vannieuwenhuyse en Shauni Schreel zijn sinds kort de nieuwe uitbaters van ‘t Vyverke in Werken. Ze zijn vastbesloten om nog wat meer leven in de brouwerij te brengen in het charmante dorp dat maar liefst vijf horecazaken telt. Te beginnen met Werken Kermis: op zondag 17 september speelt er een opmerkelijke coverband.

“We komen allebei uit de horecawereld”, vertelt kersvers uitbater Benjamin Vannieuwenhuyse (24). “Mijn ouders hadden een brasserie in Diksmuide, en daar heb ik altijd geholpen. Mijn vriendin Shauni werkte hiervoor al zeven jaar in de horeca. Het heeft altijd al gekriebeld om een eigen zaak te starten, maar dat is natuurlijk niet evident. We hadden een tijdje geleden ons oog laten vallen op een horecazaak in Zarren, maar we waren een paar dagen te laat. Voor ons was ‘t Vyverke een godsgeschenk. We kenden Werken niet echt en waren verwonderd dat hier in dit kleine dorp zoveel horeca te vinden is. Cafés, restaurants, ontbijtzaken, er is voor elk wat wils.”

“Het concept van ‘t Vyverke, zoals de vorige uitbaters het op de kaart gezet hebben, blijft. Iedereen is hier welkom voor een frisse pint of een ander drankje, en we serveren ook snacks. In het weekend breiden we onze kaart uit met scampi en garnaalkroketten. In tegenstelling tot veel andere zaken zijn we wel open op maandag, maar we sluiten op woensdag.”

Optreden op terras

“De zomer loopt op z’n einde en daarom willen we toch een beetje leven in de brouwerij brengen”, zegt Shauni Schreel (23). “Straks is het kermis en daar willen we graag ons steentje toe bijdragen. We organiseren op zondag 17 september tussen 15 en 18 uur een optreden van Teddy’s Jukebox, hier op het terras voor de deur. Die covergroep, met roots in Kortemark, is uniek in z’n soort omdat ze de mensen in het publiek laten kiezen wat ze spelen. Je downloadt hun playlist via een QR-code, en dan spelen ze het nummer dat jij roept. Voor de jongste aanwezigen voorzien we ook kinderanimatie.”

Karaoke

“Ook tijdens de koudere maanden van het jaar willen we inzetten op leuke extra’s, zoals karaoke of activiteiten met onze kaart- en dartsclub. De handen in elkaar slaan met andere horecazaken uit Werken is zeker ook een optie.” (JD)