Nieuwe uitbaters Moustache openen ook op marktdag de deuren

Sharlien Derluyn en Louis Vandepitte zijn sinds afgelopen weekend de nieuwe uitbaters van café Moustache op de Grote Markt. Zij nemen de zaak over van Peter Desmet, die ruim tien jaar lang he bekende café runde. “We zijn open tijdens de dinsdagmarkt en ook van de zondag willen we iets speciaals maken.”

Voor wie de voorbije twee maanden in café Moustache kwam, zijn Sharlien Derluyn en Louis Vandepitte geen vreemden meer. Het koppel draaide al even mee in het café om van uitbater Peter Desmet de knepen van het vak te leren. Inmiddels voerde het koppel ook verbouwingswerken uit aan het bovengelegen appartement, waar ze binnenkort intrekken.

“De voorbije periode hebben we echt naar de overname toegewerkt. We willen het goede werk van Peter graag verderzetten. Het is de bedoeling dat iedereen die vroeger naar café Moustache kwam zich hier nog steeds thuis zal voelen”, zegt Sharlien. Grote veranderingen voert het koppel dan ook niet door. “Voortaan zal het café wel open zijn op dinsdagochtend, tijdens de wekelijkse markt. En we willen ook van de zondag een speciale dag maken. Daarom lanceren we ‘Dimanche carte blanche’ met een klantenkaart. Wie op zondag langskomt, krijgt een stempel. Een volle kaart geeft recht op een drankje naar keuze.” De nieuwe uitbaters plannen binnenkort ook enkele activiteiten op zondag.

Voetbal

Als het mooi weer is, kan iedereen van de zon genieten op het groot terras op de Grote Markt. Maar ook binnen moet het gezellig zijn. “Als grote voetballiefhebbers zullen we uiteraard ook de wedstrijden van het wereldkampioenschap tonen. Daarnaast is het ook uitkijken wat de eindejaarsperiode in het stadscentrum met zich mee zal brengen. Voorlopig weten we daaromtrent nog niets”, zegt Louis. Café Moustache is enkel op maandag gesloten.