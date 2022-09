Nieuwe uitbaters Inja en Frederik zullen al het goede van café Den Hut bewaren

Goed oplettende passanten hadden het de voorbije maanden ongetwijfeld al gemerkt: café Den Hut in Beernem was op zoek naar een nieuwe uitbater. Sandy Van Kerschaver (50) zwaait weldra af en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Sinds 1 september staan Inja Tipuris (37) en Frederik Van Daele (39) er achter de toog.

Ten volle van de laatste periode achter de toog genieten, dat is wat Sandy wilde doen. Daarnaast ging ze op zoek naar nieuwe uitbaters van haar café. Die vond ze in Inja en Frederik. Het koppel tapt er sinds de start van het nieuwe schooljaar de pintjes.

Inja heeft al heel wat ervaring in de horeca en zal haar nieuwe uitdaging combineren met haar huidig werk in een andere horecazaak. Frederik is helemaal nieuw in de sector en heeft er een lange carrière in een bandencentrale op zitten.

“We kwamen hier regelmatig langs en zijn zo aan de praat geraakt”, vertelt Frederik. “We wonen in Beernem en mijn vriendin heeft heel wat ervaring, waardoor dit ons een haalbare kaart leek. Sowieso zijn we allebei wel horecamensen. Daarmee bedoel ik dat dit vak ons passioneert. Vooral het menselijk contact spreekt ons heel erg aan.”

Veel veranderen, dat is het duo in ieder geval niet van plan. “Behalve wat opfrissingswerken hier en daar, willen we de rest zoveel mogelijk hetzelfde houden. Wat goed is, moet je niet veranderen, zeker?”, klinkt het glimlachend.

Op je gemak

Met café Den Hut willen de nieuwe uitbaters vooral een sfeercafé behouden. “Zo’n plek waar je nog op je gemak iets kan drinken, eventueel kan biljarten of zelfs kan darten. Sandy is daar al even geleden mee gestart en dat werkt heel goed. Mensen komen daarvoor naar hier en ook de tornooien die ze organiseerde willen wij weer in gang steken. Die sport zit erg in de lift en we merken de populariteit ervan in het café”, zegt Inja.

Op maandag en dinsdag heeft de zaak, net zoals nu, twee sluitingsdagen. Het koppel combineert zijn drukke professionele leven met een gezin, “waardoor het voor iedereen een beetje aanpassen zal zijn. Maar we beginnen bij het begin en hebben er zeker en vast zin in”, vertelt Frederik.

Voormalig uitbaatster Sandy zal de overnemers in de komende weken nog een beetje bijstaan, maar kijkt nadien uit naar een nieuwe uitdaging.

“Eerst wil ik een beetje uitrusten, maar ik denk eraan om nog eens een opleiding te volgen. Je bent nooit te oud om je horizon te verbreden, misschien vind ik wel iets nieuws!”