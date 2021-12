Nieuwe uitbaters in Frituur De Rotonde op Sleihage

Er staan twee nieuwe gezichten in Frituur De Rotonde op Sleihage. Vangelis De Boever (23) en Steffie D. (24) hebben met de overname van deze horecazaak hun droom waargemaakt en leggen de lat op een familiaal etablissement maken waar je tevreden naar buiten gaat.

Vangelis is afkomstig uit Aalter en heeft als garçon al heel wat ervaring in de nachtelijke horeca opgedaan. Hij is zeven jaar samen en onlangs getrouwd met de Zwevezeelse Steffie die tot voor kort in het FPC Gent werkte, een forensisch psychiatrisch centrum voor geïnterneerden. “Zelfstandig een frituur uitbaten, was voor allebei een langgekoesterde droom”, vertelt Vangelis.

“De coronaperiode bracht deze uitdaging wat in een stroomversnelling. We hebben verschillende frituren bezocht en deze beantwoordde volledig aan onze wensen. Aansluitend aan de zaak, is er ook een woongedeelte met een tuin. We hebben twee hondjes en vonden het belangrijk dat ze wat speelruimte hadden”, zegt Steffie.

Een bloeiende volksfrituur is onze ultieme uitdaging

“Voor de buurt willen we echt wel een familiale eetgelegenheid zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Voorlopig serveren we alle traditionele frituurhapjes maar in de toekomst hopen we een specifiek assortiment van hamburgers op de menukaart te zetten die op de bakplaat gebakken worden. Als onze klanten hier gelukkig en verzadigd de deur uitgaan, zijn wij content.”

“Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Vooral het sociaal contact gaf mij enorm veel voldoening. Zoiets vind ik ook in het frituurgebeuren terug. Een bloeiende volksfrituur is onze ultieme uitdaging. In de nabije toekomst kan je je bestellingen ook via onze app doorgeven.” (KK)

Frituur De Rotonde, Ieperstraat 172 in Hooglede, is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Gesloten op zondag en maandag. Info op Facebookpagina Frituur De Rotonde of via 0485 50 31 05.