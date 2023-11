Nieuwe uitbaters brengen ambiance in Oud Eikenhof

Peter De Maertelaere (53) en Jacqueline De Schepper (53) zijn de nieuwe uitbaters van brasserie Oud Eikenhof. Ze gaan prat op hun eenvoudige keuken met verse, lokale ingrediënten, maar er zal vooral ambiance zijn. “Op zondagmiddag serveren we een democratisch driegangenmenu met een livemuziekshow”, zegt Peter.

Peter is afkomstig uit Gent en werkt al zijn hele leven in de horeca. “Al van toen ik elf jaar was, stond ik via vrienden in een restaurant de koude schotels te maken. In 1988 ben ik begonnen en de laatste jaren baatte ik de brasserie Saske 3 voor 2 uit in Dendermonde. Daar was ook de feestzaal Roxy bij. Ik heb altijd in de keuken gestaan. Ook in het Oud Eikenhof zal dat mijn domein zijn, al kom ik graag vanuit de keuken eens goeiedag zeggen aan de gasten”, aldus Peter.

“In de zaal zijn er twee grills om côte à l’os te bakken, zo sta ik ook eens tussen de mensen. Ik hou van eenvoudige, eerlijke keuken met verse en lokale producten. Schuimpjes en dergelijke moet je bij mij niet verwachten. Een specialiteit is mijn stoofpotje met Wit van Dendermonde, een konijnenras mals als boter.”

Driegangenmenu

“Het belangrijkste voor mij is om mensen terug samen te brengen. Het effect van de coronacrisis is volgens mij nog steeds voelbaar. Alles is duurder geworden en mensen moeten keuzes maken in hun vrije tijd. Daarom bieden we op zondag onze driegangenmenu aan voor 39 euro met daarbij een livemuziekshow inbegrepen.”

Geen kermiszangers

“Het is met de livemuziek dat we ons onderscheiden van andere zaken. Elke zondag zullen hier artiesten komen om voor wat ambiance te zorgen in de namiddag. En dat zijn geen kermiszangers, maar mensen als Leah Bien, Angelo Martinez of countryzangers Carin Care uit Zulte.”

“Ons openingsweekend hebben we al gevierd met drie dagen feest. Op dinsdag en woensdag is het restaurant gesloten, al stellen we ons graag flexibel op voor groepen die op die dag willen reserveren”, besluit Peter De Maertelaere. (JF)