Nieuwe uitbaters brasserie-tearoom Polygone: “Werken met seizoensgebonden producten”

Sinds een aantal weken zorgen Nathalie, Alexia en Guido voor culinaire verwennerij in De Polygone brasserie-tearoom. De Polygone is landelijk gelegen in de Lotegatstraat 24, op een boogscheut van het prachtige Polygonebos.

De uitbaters Alexia Cuffez, Nathalie Waerenburgh en Guido Carrewyn waren zeven jaar lang de uitbaters van het bekende koffiehuis Mimi’s in Ieper. De zaak was heinde en verre bekend voor pannenkoeken en taarten. “Corona zorgde voor een nieuwe uitdaging”, vertelt Guido. “De zaak was te groot geworden voor ons drie. We misten het sociale contact en de natuur. Dit alles vonden we wel in de Polygone.”

Een beperkte kaart

De brasserie met een dertigtal plaatsen, heeft een heel fraai interieur en straalt rust en kalmte uit. Op het ruime terras kan men genieten van de natuur met prachtige vergezichten. “We voelen ons hier echt herleven”, klinkt het. “Alles staat in het teken van de klant, met wie we graag een babbeltje slaan. We bedienen onze klanten zoals we zelf willen bediend worden.”

De uitbaters kiezen bewust voor een beperkte kaart. Het aanbod wordt beperkt tot stoofvlees, vol au vent, spaghetti, koolvis en huisgemaakte serranoham kroketten. Wel is alles wat aangeboden wordt kraakvers, zoals zelfgemaakte mayonaise, gesneden frietjes, vinaigrette, slagroom enz. De versheid geldt zowel voor de brasserie als tearoom. Alexia roert in de potten in de keuken, terwijl Nathalie de zaal voor haar rekening neemt. De taak van Guido situeert zich zowel in de keuken als in de zaal.

“We werken met vaste prijzen en vaste gerechten, al zullen er wel nieuwe seizoensgebonden gerechten bijkomen zoals diverse slaatjes in de zomer. Té uitgebreid willen we niet gaan, want we willen het gezellig houden. We willen er immers geen fabriek van maken,” stelt Guido overtuigd.

De keuken is open ‘s middags van 11.30 uur tot 13.30 uur en ‘s avonds van 18 tot 20.30 uur. Daarnaast is er van 14 tot 17 uur tearoom. Woensdag en donderdag is de zaak gesloten. Wie ‘s middags of ‘s avonds wenst te komen eten doet er goed aan te reserveren want er zijn maar 30 plaatsen. Dit kan gebeuren via mail (info@depolygone.eu) of telefonisch (0477 95 14 08) of via Facebook.

