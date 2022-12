Nieuwe uitbater voor Café De Pelikaan in Oostende

Café De Pelikaan, op de hoek van de Witte Nonnenstraat en Aartshertoginnestraat, vind je achter De Grote Post in Oostende. Het bruine café, volkscafé voor jong en oud, en vroeger het lokaal van de ‘facteurs’ werd eerder uitgebaat door Annie Demeulemeester en coiffeur Jean Willaert.

In de jaren 90 werd het café overgenomen door Martine Asseloos, die al meer dan tien jaar in het café werkte. Na 31 jaar ‘cafébazin met veel zin’ zet Martine er nu een punt achter. Ze is dit jaar 60 geworden. De horeca is ze zeker niet moe, maar ze is toe aan een rustiger leven.

Na meer dan dertig jaar, ten dienste van haar klanten en haar vrienden, wil ze genieten en op haar gemak een puzzel van duizend stukjes uitleggen. Ze mag wel op beide oren slapen wat de toekomst van De Pelikaan betreft. Overnemer Domien Van Loock is van plan het imago van De Pelikaan verder te zetten, na Martine komt Domien!

Bazin in haar café

“Ik ben een rasechte Oostendse en ik stond 33 jaar, met een onderbreking van twee jaar, in Café De Pelikaan achter de toog”, vertelt Martine. ”Het is altijd een goed draaiend volkscafé geweest, met een goede ligging en een grote variatie aan cliënteel. Hier voelt iedereen zich direct thuis: oud en jong, Oostendenaars, tweede verblijvers én toeristen.”

“Annie en Jean Willaert waren tien jaar lang mijn bazen. Annie was bekend in turnkringen en Jean, de coiffeur, was populair in alle Oostendse sportverenigingen. In 1989 hebben Annie en Jean hun afscheid gevierd en ik heb de zaak overgenomen. Ook de laatste twintig jaar is er weinig veranderd aan het interieur van het café. Het moest een ‘bruin café’ blijven, een aangename ruimte, waar je tussen pot en pint, een gezellig babbeltje kan slaan.”

“Ook in moeilijke tijden van corona, de klanten mochten niet aan de toog plakken, hebben we het overleefd en al onze klanten terug gewonnen. Ik stop met pijn in het hart, maar het is een geruststelling voor mij dat de Pelikaan in goede handen blijft. Na een heel goed gesprek met mijn opvolger Domien, was ik direct overtuigd en het heeft me veel vertrouwen gegeven.”

“Trouwens, ik ben altijd de bazin in mijn café geweest en ook na mijn vertrek, zal ik nog een oogje in het zeil houden. Ik blijf ‘mama’ van de spaarkasclub.”

Oma spelen en puzzelen

Martine heeft twee kinderen, een zoon en een dochter en ze is ook oma van vier kleinkinderen.

“Ik zal wat meer tijd hebben voor de familie, zeker voor mijn kleinkinderen. Hier in Café De Pelikaan, aan de toog, heb ik ook mijn tweede man, Harry Beelen, leren kennen. Vijftien jaar geleden zijn we getrouwd. In de weekends komt hij me helpen, maar hij is ook moe.”

“We zijn beiden nog gezond en samen zijn we toe aan wat rust. We gaan niet op reis en zullen van een maand platte rust genieten. Echte hobby’s heb ik niet, maar van een goede klant heb ik een puzzel van 1000 stukken gekregen en dat wordt mijn nieuwe uitdaging.”

Charme van De Pelikaan moet blijven

Oostendenaar Domien Van Loock (45) is na nieuwjaar, samen met zijn partner, Vicky, de nieuwe uitbater van Café De Pelikaan.

“Na mijn studies, communicatie, heb ik horeca-ervaring opgedaan in twee studentencafé’ s in Gent. In Zuienkerke was ik jarenlang patron in Café Boldershof en door omstandigheden ben ik zo’n tien jaar actief geweest in de immobiliën. Vorige zomer heb ik een beach-bar, de Chiri, naast de strekdam van Oostende, geëxploiteerd. Dat gaf me opnieuw goesting om weer in de horeca te stappen, bij voorkeur in Oostende. Met De Pelikaan had ik meteen wat ik zocht: een bruin café, met een divers publiek.”

“Het gebouw dateert van 1856 en is één van de oudste cafés van de stad. We zullen doorgaan op de elan van Martine. De gevel krijgt een wit kleurtje, maar het imago, de charme van het huis, mag niet verloren gaan. De spaarkas blijft in handen van Martine en voor de ambiance starten we straks met een nieuwe dartsclub. De Pelikaan blijft doorgaan!”