Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria sporthal Meos in Maldegem

Nadat uitbater Erik Engels (63) eind juni met pensioen ging, is Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem nu op zoek naar een nieuwe zelfstandige uitbater voor de cafetaria van Sporthal Meos.

“We werken met een concessie”, klinkt het. “Bovendien wordt de cafetaria dit najaar volledig en grondig vernieuwd, wat de aantrekkingskracht van de sporthal alleen maar kan versterken. De nieuwe uitbater of uitbaatster kan zo in optimale omstandigheden en met een nieuwe dynamiek van start gaan.”

Infomoment

In de week van 28 augustus wordt in de cafetaria een infomoment georganiseerd waarop de plannen toegelicht worden. “Er wordt dan ook verduidelijkt wat er van de nieuwe uitbaters verwacht wordt, hoe de inschrijvingen gebeuren en wat er minimaal in het plan van uitbating en het financieel plan moet opgenomen worden”, licht het gemeentebedrijf toe.

“De aanwezigheid op het infomoment is verplicht. Personen die zich inschrijven zonder aanwezig te zijn op het infomoment komen niet verder in aanmerking.”

(MIWI)