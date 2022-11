Nieuwe uitbater en naam: Café Den Hert (Gravinnestraat) wordt The Musical Journey

In december gaan de deuren van café Den Hert in de Gravinnestraat opnieuw open. Op dat moment zal dit café al een gedaanteverwisseling hebben ondergaan. Het krijgt ook een nieuwe naam. De nieuwe uitbater Ivan Delecluyse kiest voor de naam ‘The Musical Journey’. Meteen een verwijzing naar wat er zal gebeuren in dit café: gevarieerde muziek draaien én muziekoptredens organiseren.

Ivan was beroepshalve timmerman/meubelmaker. Na school werkte hij bij de firma Vandekerckhove in de Oostrozebekestraat. “Als jonge kerel was ik een week weg van huis om kerktorens te bouwen en renovatiewerken uit te voeren. Ik werkte ook bij verschillende bazen om keukens te bouwen en was 18 jaar werkzaam in de tapijtenfabriek Nelca in Lendelede”, vertelt Ivan, die vanaf de jaren tachtig een heel gezellige bruine kroeg De Sloeber in Koolskamp open hield. “Daar kwamen heel wat muziekstijlen aan bod, zoals blues, jazz, chansons, klassiek… Ik organiseerde ook vaak optredens en zelfs cafétoneel. Op het einde van m’n carrière werkte ik nog anderhalf jaar bij de firma Vanhonsebrouck in Emelgem.”

Ivan stond vele jaren achter de tapkast in De Sloeber in Koolskamp tot het te zwaar werd en hij ook een volgende stap zette in zijn leven, namelijk hertrouwen.

Vrije tijd invullen

Het echtpaar verhuisde naar een woning in de Bilkstraat. “Een nieuwe start, maar terwijl ik grondig aan het renoveren was, verliet mijn vrouw mij. Dat was de tweede keer pech in mijn leven”, zucht Ivan. “Ik bleef renoveren en kon mij in die woning ook uitleven met m’n kunst, want er was ruimte genoeg. Ik woonde daar 27 jaar om twee jaar geleden te verhuizen naar een appartement boven het kapsalon Devos in de Gravinnestraat 1A, net naast café Den Hert. Ik zit niet graag stil. Je kan ook niet iedere dag een boek lezen. Ik dacht na wat ik nog kon aanvangen met mijn leven, want ik ben nog gezond. Mijn appartement is ook te klein om mij als kunstenaar nog uit te leven, zodat ik bleef zoeken naar een nuttige vrijetijdsbesteding.”

Ik ben 72 en dan? Ik moest er wel geen vijf jaar meer mee wachten

Optredens organiseren

Café Den Hert in de Gravinnestraat 3 net naast zijn appartement kwam onverwacht vrij. Ivan besloot navraag te doen of hij als 72-jarige opnieuw de stap kon zetten om dat open te houden en dus verder werkzaam te zijn. Hij moest links en rechts informeren, allerlei paperassen in orde brengen, maar uiteindelijk slaagde hij erin om weer cafébaas te worden.

“Ik heb nog veel werk, maar wil toch in december de deur openen. Misschien al rond 6 december als ik daarin slaag. Anders is het wat later”, glimlacht hij. “De tijd van café Den Hert is voorbij. Euh, een bekende naam? Inderdaad, dat is juist en die naam is wellicht eveneens een verwijzing naar het logo van de gemeente Ingelmunster, maar zo’n namen zijn verleden tijd. Vroeger bestonden er veel cafés met namen als Den Hert, De Gouden Leeuw, enz. Mijn café heet ‘The Musical Journey’. Mensen die passeren zullen nieuwsgierig zijn bij het lezen van deze naam. Ze zullen wellicht vlugger ook even binnenwippen. In mijn café zullen jazz, chansons, folk, blues, kleinkunst, klassiek en oude muziekopnames te horen zijn. Ik zal eveneens weer optredens verzorgen. Op woensdag zal dan de pingpongtafel klaar staan voor het nodige vertier en plezier. In het begin wil ik dat café alleen runnen, alhoewel ik nu toch al denk van een poetsvrouw in te schakelen.”

Het schrikt Ivan niet af dat hij al 72 jaar is. “Maar ik moest er ook geen vijf jaar meer mee wachten”, glimlacht hij. Op maandag blijft de deur van het café gesloten. De daaropvolgende dagen ben je welkom van 10 tot 13 uur en vanaf 16 uur. Op vrijdag zal hij vroeger openen voor de wekelijkse markt en op zondag blijft de zaak doorlopend open.