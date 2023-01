Nieuwe uitbaatster voor horecazaak in De Baliekouter

Als eet- en sfeercafé De Baliekouter op zaterdag 28 januari de deuren heropent, zal dat met Sigis Pante (35) uit Ardooie als uitbaatster zijn. Zij ruilt haar werk op een kinderboerderij in Lichtervelde in om in een horecazaak dicht bij de natuur de mensen in een gezellig kader te ontvangen.

De concessieovereenkomst met de vorige uitbaatster liep af en dus ging de gemeente Dentergem op zoek naar een nieuw gezicht om de horecazaak bij provinciedomein De Baliekouter uit te baten. “Ik droomde er al langer van om een eet- en sfeercafé in de natuur uit te baten en dit beantwoordt perfect aan die omschrijving”, meent Sigis, die met haar vriend Filip in Ardooie woont.

Wilde dieren

“Vroeger deed ik al wat vakantiejobs in de horeca”, aldus Sigis. “Ik werkte ook enige tijd bij slagerij-traiteur Didier in Roeselare, voor ik in 2018 in kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde terechtkon. Ik baatte er de bar uit, maar gaf er ook de dieren eten en deed rondleidingen voor klasjes. Toen mijn tante Siska Dedeyne, die lange tijd bij de sport- en cultuurdienst van Dentergem werkte, mij op deze vacature attent maakte moest ik niet lang twijfelen. Ze dacht dat dit iets voor mij was en ze had gelijk.” (lacht)

Sigis is een natuurmens en dat zal je ook in het interieur van De Baliekouter weerspiegeld zien. “Ik hou van wilde dieren en daar zijn af en toe verwijzingen naar te vinden”, zegt ze. “Verder hou ik van wandelen en fotografie. Ik zoek ook altijd reisbestemmingen in de natuur uit. Ik was nog niet vaak in het provinciedomein geweest, maar nu zal daar uiteraard verandering in komen. Ik maakte er wel al eens kennis mee tijdens een bloesemwandeling. Ik vind het ook fijn dat er hier regelmatig activiteiten zijn en dat er vlakbij een bezoekerscentrum is. Ik kan ook twee terrassen plaatsen en naast het café zijn er ook speeltuigen voor de kleinsten.”

Openingsweekend

Aan het concept van de Baliekouter verandert Sigis niet veel. “Al doop ik het wel om tot een eet- en sfeercafé”, vertelt ze. “Die vlag dekt beter de lading. Je kan hier terecht voor een groot assortiment dranken, maar ook voor tapasplankjes of sharingfood. Er zijn ook snacks zoals een spaghetti of vispannetje en in de namiddag kan je hier een pannenkoek of ijsje verkrijgen. Op zaterdag 28 en zondag 29 januari is er ons openingsweekend. Vanaf dinsdag 31 januari kan je de volledige menukaart verkrijgen.”