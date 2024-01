Nieuwe toekomst voor bekend restaurant Feu d’Or in Nieuwpoort: “Oude pastorie van Leke krijgt nieuw jasje”

Als 22-jarige startte Antoine Rabaut in 2015 met Restaurant Feu d’Or in Nieuwpoort. Een klein decennium later is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. De tijd in Feu d’Or is voor Antoine een periode van trots en dankbaarheid. Lekker eten én gezelligheid, dat was hun handelsmerk.

Antoine Rabaut vertelt: “Ons verdere verhaal blijft de naam Feu d’Or dragen, zij het niet meer als klassiek restaurant, wel als evenementenplanner en cateraar. Onze leuze blijft dezelfde: ‘Lekker eten én gezelligheid’. We werken er dagelijks aan om evenementen geslaagd én vooral écht leuk te maken!”

Maar het is geen vaarwel. Ze openen een nieuwe locatie, de Pastorie Leke, waar naast B2B en privé-evenementen ook af en toe een pop-uprestaurant zal verschijnen. Een warm welkom is gegarandeerd. “Geen vaarwel, maar tot ziens!”, benadrukt Antoine Rabaut. Nog enkele weken zijn ze open in Nieuwpoort. Reserveren kan via www.feudor.be. De grote verhuis staat gepland begin februari 2024.

Van Wout Bru tot Noma

Het verhaal begon niet in Nieuwpoort, wel in Ter Duinen, stages bij Wout Bru en Kobe Desramaults, en een droom om bij Noma in Denemarken te werken. Maar het pad leidde naar Feu d’Or in 2015. “Of je op die leeftijd al klaar bent om een zaak te runnen is een ander verhaal. Maar ik was goed omringd door mijn familie en nu zijn we bijna negen jaar verder”, blikt Rabaut terug.

Creativiteit redde het restaurant tijdens de coronaperiode. Gesloten, maar klanten werden niet vergeten. Automaten met afhaalgerechten werden een hit. “Dat was de beste reclame die we ooit hadden”, lacht Rabaut. “Velen werden trouwe klanten of kozen voor Newport Foodies-catering.”

Feu d’Or, aan de Albert I-laan in Nieuwpoort, met circa 80 couverts, bood na corona meer comfort en privacy na een herinrichting. Een vast cliënteel van tweedeverblijvers waardeerde de aanpassingen. Het personeelstekort en het streven naar een goede werk-privébalans leidden tot een vaste sluiting op zondag, maandag en dinsdag.

Oude Pastorie van Leke

Samen met broer en architect Laurenz (Architecten Rabaut) renoveerde Antoine de Oude Pastorie van Leke bij Diksmuide. Het oudste gebouw van Diksmuide, met een rijke én gedocumenteerde geschiedenis, herleeft dankzij hun zorgvuldige renovatie. Historische elementen blijven behouden en vertellen het eeuwenoude verhaal.

“Doordeweeks wordt het een unieke werkomgeving, in het weekend een veelzijdige evenementenlocatie. Antoine benadrukt: “Werken aan je onderneming buiten je onderneming is één van onze motto’s”, besluit Rabaut.