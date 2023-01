Nieuwe start voor tennisbar Pling 7 in Blankenberge: “Clubhuis én sportcafé”

Een nieuwe start voor ‘Pling 7’ in Blankenberge: Milan Vanhove (31) en Nathalie Wittevrongel (28) gaven de tennisbar een eigentijdse make-over en koesteren de ambitie om er een clubhuis annex sportcafé van te maken.

“Iedereen kent elkaar in de club en dat schept een leuke sfeer. Mama of papa die tennist of padelt terwijl de kindjes zich uitleven op het speelpleintje, achteraf gezellig een drankje nuttigen in onze lounge… Aan de ene kant willen we dat clubgevoel nog verder aanwakkeren, maar anderzijds is het ook onze bedoeling om het allemaal iets meer open te trekken.”

“Denk maar aan de Australian Open, de Ronde van Vlaanderen of Club-Anderlecht op groot scherm, of de wielerploeg die hier op zondagmorgen even halthoudt in ‘t passeren: we willen de deuren nog meer openzetten voor mensen van buitenaf”, zegt Milan. Vandaar ook die make-over. “We wilden af van dat ‘kantinegevoel’”, klinkt het.

Milan was tot voor kort event planner bij het Witte Paard, waar hij al op zijn zestiende begon te werken als jobstudent. “In totaal heb ik daar dus zestien seizoenen meegedraaid: ik weet wat lange dagen kloppen is. Ik kom graag onder de mensen en heb een zwak voor organiseren”, klinkt het.

Milan en Nathalie zitten dan ook boordevol plannen. “We zijn van plan om af en toe een thema-avond of een afterwork te organiseren, maar ook een ledenbarbecue, fin de saison of paasbrunch behoren zeker tot de mogelijkheden. We willen daarvoor nauw samenwerken met het bestuur van de club”, aldus nog Milan.

Later in het voorjaar komen er kleine snacks op de kaart. “Een croque-monsieur, kaas- en garnaalkroketjes, een lasagne of spaghetti bolognaise… Maar we moeten oppassen dat we onszelf niet voorbijlopen”, zegt Milan. “Alles op zijn tijd.”

Logopediste

Nathalie en Milan kennen de club overigens door en door: het koppel is al jaren lid bij TCB. “Ik kom hier sinds mijn acht jaar tennissen. Op zondagochtend was dat ons vaste gezinsuitstapje”, glimlacht Nathalie, die ook nog als logopediste aan de slag blijft.

“Maar vanaf nu wel één dag minder in de week: op vrijdag kom ik hier achter de schermen meehelpen. Het voordeel is dat ik als logopediste vooral met kinderen werk en daardoor in de zomervakantie iets minder drukbezet ben. Als er dan een groot tennistornooi is, kunnen Milan en ik hier gemakkelijk met twee achter de bar staan.”

“We hebben thuis wel een kindje van een jaar oud, we gaan daarnaast dus ook met flexi’s werken”, vult Milan aan. Vanaf maart/april – afhankelijk van het weer – draait de club weer op volle toeren. “Nu zijn we nog een beetje in wintermodus”, knikt Milan, “maar binnenkort starten de interclubs weer en is het hier volle bak. In de zomer willen we zeven op zeven open zijn.”

Voor Milan en Nathalie komt met de uitbating van Pling 7 een droom uit. “Het is iets dat al lange tijd speelde in ons achterhoofd: later baten we hier met ons tweetjes de bar uit. Die kans is er sneller gekomen dan verwacht.”