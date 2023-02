Nieuwe start voor restaurant ViEr in Groeningestraat in Kortrijk

De Groeningestraat is vanaf morgen een horecazaak rijker. Achter de historische façade van huisnummer vier brengt restaurant ViEr hetzelfde concept in een nieuw kader met open keuken. Ervoor zat het restaurant in de kloostergang van gewezen rusthuis Sint-Vincentius, maar die wordt binnenkort gesloopt.

“We hebben onze deadline al twee keer verplaatst omwille van complexe infrastructuurwerken. Nu zijn we er volledig klaar voor om na twee maanden er opnieuw in te vliegen”, zeggen uitbaters An Van Ammel (45) en Bas Ghyselen (43).

Gezellig en warm gevoel

De formule van ViEr blijft hetzelfde, namelijk een driegangenmenu met vier keuzegerechten per gang. Ook de capaciteit blijft op een veertigtal plaatsen, maar het ruimtegevoel wordt groter. “We gaan vooral efficiënter kunnen werken en dichter bij elkaar wat voor een leuke flow zal zorgen in het restaurant. Voorheen zaten we elk aan een kant van de gang”, vertelt Bas. “Onze kenmerkende intieme sfeer met goede akoestiek blijft centraal staan dus qua interieur blijft de gezellige, warme feel hetzelfde”, aldus An. Ook de gebouwen rechts en achter het pand worden afgebroken vanaf april waardoor ViEr zal uitkijken op de Artillerietoren naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Zaaltje

Met de vernieuwde omgeving en de Guldensporengracht met extra waterpartijen krijgt het restaurant nog een zwevend terras met een diepte van zeven meter. “De historische stadsomwalling die in contact staat met de Broeltorens zal ook worden blootgelegd. Die muren lopen echt onder het gebouw door dus ons cliënteel zal kunnen uitkijken op een historisch stuk Kortrijk waar de Guldensporenslag zich effectief heeft afgespeeld”, zegt Bas. “Als alles goed verloopt wordt dit het mooiste terras van Kortrijk tegen volgende zomer”, vult An met een glimlach aan. Rechts van het pand van ViEr wil het restaurant later uitbreiden met een zaaltje bedoeld om groepen te ontvangen, maar dat zal wellicht pas voor binnen twee jaar zijn wanneer alle omgevingswerken zijn afgerond.