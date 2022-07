Nieuwe pop-up summerbar in Oostende: CARGO voor jong en oud

Vrijdagavond is aan de Archimedesstraat 18 in Oostende, wijk Konterdam, een nieuwe pop-up zomerbar, CARGO, opengegaan. Initiatiefnemer is Samir Ben Tahar, sinds tien jaar uitbater van Brasserie ’t Vliegpleintje, hoek Steense Dijk in Oostende.

Je kan er terecht op donderdag (16.30-0.00u.), vrijdag (16.30u.-01.00u.), zaterdag (14u.-01.00u.) en zondag (14u.-0.00u.). De bezoekers worden vergast in een uniek decor met veel stro, zachte zetels, gezellige parasols en wand graffiti. Elke dag zorgt een dj voor aangepaste muziek.

Voor de kinderen zijn er twee springkastelen. De uitbaters zorgen voor gezelligheid en lekkere snacks, aperitieven, wijn, exclusieve cocktails, bieren van ’t vat en ook alcoholvrij bier.

Vrijdagavond kon je alvast al op de koppen lopen ter gelegenheid van de opening. (FRO)