Nieuwe pizzeria pal tegenover ziekenhuis

Aanstaande maandag openen Alban Shabani (34) en Marcila Daute (23) langs de Brugsesteenweg in Roeselare de deuren van hun gloednieuwe zaak Pizzeria Girasole. Samen met zijn broer runde Alban de voorbije zes jaar restaurant Etna op het Stationsplein. “Maar om met twee families ervan te leven werd het moeilijk. Daarom openen mijn vrouw Marcila en ik hier een nieuwe zaak waarbij we volop focussen op pizza’s.

Artan Shabani en zijn broer Alban bouwden de voorbije jaren restaurant-pizzeria op het Stationsplein in Roeselare uit tot een vaste waarde in de Roeselaarse horeca. “De voorbije zes jaren kenden we er heel goede periodes waarbij het restaurant goed vol zat. Tijdens andere delen van het jaar was het een pak kalmer. Het werd moeilijk om er met twee families nog van te leven”, vertelt Alban. De familie zocht naar een oplossing. Alban en zijn vrouwtje Marcila beslisten om een nieuwe zaak te openen langs de Brugsesteenweg, pal tegenover de vestiging van AZ Delta. In het smalle, maar wel diepe pand huisde vroeger onder andere een Thaïs restaurant.

Aanstaande maandag openen Alban en Marcila er de deuren van het Italiaanse restaurant Pizzeria Girasole. “Vorige zaterdag werkte ik voor het laatst mee met mijn broer in restaurant Etna. Het voelde maar raar aan, maar nu zijn we volledig klaar om een nieuw horeca-avontuur te schrijven.” In Pizzeria Girasole ligt de nadruk op pizza’s, maar ook voor bijvoorbeeld een lekkere lasagne kan je er terecht. “Alles is huisgemaakt. In de zaak zijn er zestien plaatsen, maar we focussen daarnaast ook op take-away. Met Girasole, wat zonnebloem betekent in het Italiaans, brengen we nog een stukje Italië naar Roeselare.” Alban en Marcila pakten het pand stevig onder handen en gaven het ook een gele kleur, perfect passend bij de naam van het restaurant.

De uitbaters twijfelen alvast niet aan de ligging van het restaurant. “Pal tegenover het ziekenhuis en langs een drukke invalsweg naar het centrum. Ook de nabijheid van enkele andere zaken zoals bijvoorbeeld het goed draaiende café De Elleboog zijn voor ons een extra troef. Anderzijds zijn er in de directe nabijheid geen andere pizzeria’s of frituren.” Meer informatie omtrent de nieuwe horecazaak is te vinden via de Facebookpagina ‘Pizzeria Girasole rsl’.