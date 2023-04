Nieuwe Peace Bridge geplaatst op ‘t Eilandje: “De kroon op mijn carrière”

Chef Robert Van Eygen denkt naar eigen zeggen nog lang niet aan zijn brugpensioen. Nu de nieuwe Peace Bridge geplaatst is bij Iepers restaurant Pacific Eiland moet hij nog jarenlang keihard werken om de investering terug te verdienen. “De oorlog maakte deze vredesbrug duurder. Toch investeer ik minstens 330.000 euro, omdat ik het beschouw als een deel van mijn levenswerk.”

“Eindelijk!” Robert Van Eygen (52) en zoon Romain (13) waren bijzonder opgetogen tijdens de plaatsing van de nieuwe Peace Bridge deze week tussen ’t Eilandje en het Ieperse vestingvasteland.

“Dit is een wel heel langwerpige kroon op mijn 23-jarige carrière”, stelt restaurantuitbater Robert, die de voorbije jaren al heel wat investeerde in Pacific Eiland, zijn zaak op ’t Eilandje. “Een mens krijgt maar één keer de kans in het leven om zo’n project goed te doen. Ook al moest het minstens 330.000 euro kosten. Ik beschouw het als een deel van mijn levenswerk en hoop er nog zoveel mogelijk van te genieten.”

Spik en span

Naast een fors bedrag stak Robert er heel wat tijd in. “Acht jaar ben ik hiermee bezig en ik ging aan meer dan honderd mensen hun gedacht vragen. Ik merkte dat de oude brug aan het verloederen was en dat is niet de manier van hoe ik een zaak wil runnen. Die brug is de enige toegangsweg en eerste indruk van ons restaurant. Alles moét spik en span zijn. Nu het eindelijk zover is, komen heel wat emoties los.”

Stress

Ook zoon Romain prijkt maar wat graag op foto’s en selfies bij de brug. “Heel de familie heeft alle plezier, maar ook de stress en het leed rond de vergunningen en andere hinderpalen vanop de eerste rij meegemaakt”, verklaart Robert.

“De brug moet het pijnlijke verleden van WO I omslaan naar een positief verhaal”

Aan de brug werkten een pak West-Vlamingen mee. “Zoals de firma B-line uit Veurne, van wie ik bruggen zag in… Brugge. Een stevige partner om mee samen te werken. De nacht voor de plaatsing kon ik de slaap niet vatten door de spanning.”

Vrede in 86 talen

De brug is 17 meter lang, bijna drie meter breed en weegt zestien ton. “Vier keer meer dan de oude brug omdat dit meer is geworden dan louter een brug. We bouwden een kunstig monument met de naam Peace Bridge, in het Engels voor de internationale uitstraling. De balustrades werden door de vermaarde kunstenaar Brody Neuenschwander artistiek verfraaid met lasergravering en het woord ‘vrede’ is vertaald in 86 talen, die hier gesproken werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Duurzaam cortenstaal verwijst naar verroest ijzer en prikkeldraad. Elegante verlichting zal zorgen voor een innige beleving. De brug moet het pijnlijke verleden van WO I omslaan naar een positief verhaal.”

Oekraïne

Eind volgende week wordt de brug opengesteld voor iedereen. “Het was een pijnlijk en lastig parcours, maar het doel heiligt duidelijk de middelen”, vindt Robert. “Het resultaat mag er zijn. Deze brug zal het Ieperse vestinglandschap tekenen voor de komende honderd jaar en spoort passanten aan om na te denken over vrede. En dat blijft belangrijk, kijk maar naar Oekraïne. Net die oorlog maakte deze brug trouwens een pak kostelijker.”

In de herfst van zijn carrière wil Robert keihard werken om de investering terug te verdienen. “Ik mag gelukkig rekenen op een deel steun van de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Mijn aandeel moet ik nu zien terug te verdienen met pannenkoekskes, koffies en biefstuk. Ik voel me nog jong en wil nog zeker vijftien jaar keihard knokken voor wat ik graag omschrijf als de kers op de taart van mijn kokscarrière en het vijfde kind in mijn familie.”