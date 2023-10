Nieuwe ontbijtzaak The Original van start op ’t Zand

Op de benedenverdieping van hotel Leopold op ’t Zand ging onlangs de ontbijtzaak The Original van start. “We bieden een enorm uitgebreid ontbijt aan – met onder meer een croissant, een pistolet, bruin brood, charcuterie, yoghurt, granola en vers fruit – voor slechts 16 euro”, zegt zaakvoerder Stephane Kolijn.

De benedenverdieping met taverne bij hotel Leopold op ’t Zand bleef onder meer omwille van de coronacrisis drie jaar leeg staan, maar daar bracht zaakvoerder Stephane Kolijn – die naast het hotel ook nog hotel Lybeer uitbaat – onlangs verandering in. “Het moment was eindelijk rijp om van start te gaan met ons concept”, vertelt Stephane. “En we kiezen resoluut voor een ontbijtzaak. Omdat het bovenliggende hotel Leopold een budgethotel is, kiezen we er bewust voor om de prijs voor een ontbijt erg democratisch te houden. En sowieso kampen veel mensen met een dalende koopkracht en daar willen we op inspelen.”

“Ons ontbijt bestaat onder meer uit een croissant, een pistolet, sneetjes bruin brood, rijstpap, granola met yoghurt, vers fruit, camembert, boter, chocopasta, confituur en een eitje. Dat alles wordt mooi gepresenteerd op een etagère. En dit bieden we aan tegen de prijs van slechts 16 euro. Wie daar een glaasje cava bij wil, betaalt 20 euro”, vervolgt Stephane.

Bruggelingen

Intussen is de nieuwe zaak ook al gekend onder heel wat Bruggelingen. “Soms ontvangen we meer Bruggelingen dan hotelgasten voor ons ontbijt”, lacht Stephane. “Komen ontbijten kan van 8.30 uur tot 11.30 uur, dus in principe is ook brunchen mogelijk.”

“Dit nieuwe project werd opgestart door Sarah De Baere, die in deze beginfase het management doet. Ze zal binnenkort opgevolgd worden door Charlotte Lescrauwaet. Op zaterdag, de drukke marktdag op ’t Zand, is de zaak de hele dag door open; dus ook als taverne om iets te komen drinken. We hebben overigens de bedoeling om op termijn de locatie ’s avonds tussen 18 uur en middernacht te verhuren voor vergaderingen, feestjes en andere evenementen.” (PDV)

Reserveren kan via de Facebook-pagina ‘Brugge Original’.