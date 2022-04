Nieuwe ontbijtzaak ‘Mazarine’ in de Gasthuisstraat in Poperinge

Op zaterdag 2 april opent de Poperingse Els Lycke (47) haar nieuwe ontbijtzaak ‘Mazarine’ in de Gasthuisstraat 9. Zij won de door de stad georganiseerde wedstrijd ‘Grijp je kans’, en mag het handelspand, dat door de stad werd aangekocht en casco werd ingericht, een jaar lang gratis gebruiken.

Het stadsbestuur renoveerde, in samenwerking met de vzw Ondernemen@Hoppeland, het voormalige café De Beurs, op een steenworp van de Grote Markt, tot een prachtig handelspand. Daar wilden ze de droom van een startende ondernemer helpen waarmaken.

“Ik ben geboren in het ‘oude’ moederhuis, pal achter mijn nieuwe winkel. Al sinds mijn veertiende werkte ik mee in de zaak van mijn ouders in de Madonna (Langemark). Daarna verkocht ik daar gedurende 27 jaar groenten, fruit en streekproducten als zelfstandige. Maar ondertussen volgde ik een hele reeks avondlessen: Frans, barista, traiteur, toerisme, biersommelier enz.”, vertelt Els, die woont in de Prof. Dewulfstraat en moeder is van drie pubers, en partner van Steven Gobin.

Buffet

“Ik zal er ontbijten aanbieden, maar dan wel in de vorm van een buffet. In een later stadium zal men ook ontbijten kunnen afhalen. Daarnaast zal ik in mijn verwenwinkel snoep, chocolade, confiserie, taartjes en koffie verkopen. Die twee laatste kunnen ter plaatse verbruikt worden. Een bezoek aan mijn winkel moet een zoete onderdompeling worden. Ik koos voor de naam ‘Mazarine’, naar het gekend Poperingse desserttaartje met kaneel, dat warm wordt gegeten”, aldus nog Els Lycke.

Lekker ontbijten moet voor iedereen leuk zijn, dus wordt er ook aandacht besteed aan diabetespatiënten, mensen die lactose- of glutenintolerant zijn”, zegt zaakvoerster Els Lycke nog.

Mazarine is elke dag geopend van 8.30 uur tot 17 uur van maandag tot en met zondag (tijdens het weekend tot 18 uur), behalve op donderdag. Meer informatie over de ontbijtzaak vind je op de Facebookpagina van Mazarine.

Ondernemen stimuleren

“Met dit project willen we het ondernemen in de handelskern van onze stad stimuleren”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het is een soort variant op ‘Win je winkel’ van enkele jaren geleden. Toen toverde Bart Mostaert de benedenverdieping van de voormalige Kredietbank op de Grote Markt om tot een ijssalon en speciaalzaak voor lokale producten. Ondertussen beschikken zij over een tweede handelszaak op de Grote Markt. Van een succes gesproken!”

“We wilden dus een handelspand ter beschikking stellen, goedkoper dan te huren op de private markt. Het eerste jaar is de huur zelfs gratis! Het tweede jaar krijgt men 75% korting, het derde jaar 50% korting en het vierde jaar 25% korting. Natuurlijk moeten de verzekeringen, verbruik van water en elektriciteit door de huurder zelf betaald worden. Zo willen we ook de leegstand van handelspanden tegengaan”, aldus nog de burgemeester.

(AHP)