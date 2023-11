Nieuwe logies La Chèvre Folle is eerbetoon aan legendarische kunstenaarskroeg

Het is soms wat zoeken, maar Oostende herbergt in haar binnenstad nog enkele onvervalste pareltjes en daarvan is logies La Chèvre Folle in de Kerkstraat 44 zonder de minste twijfel een van de mooiste. Alain Fransen (58) toverde het pand uit het begin van de negentiende eeuw met passie om tot een prachtig, authentiek logiesaanbod en dat met een overduidelijke connectie naar een legendarische kroeg.

Het was ooit een mandenvlechterij, en wie op vandaag in La Chèvre Folle verblijft of er een bezoek aan brengt, komt terecht in een onvervalst stukje Oostendse geschiedenis. Eigenaar Alain Fransen baat er sinds begin juli 2022 een indrukwekkende B&B ‘Logies & Style’ uit , zonder de tweede ‘B’ weliswaar want voor een ontbijt kan je terecht in de talloze horecazaken in de buurt. La Chèvre Folle ligt namelijk pal in het centrum van de Stad aan Zee. “We waren in 2018 op zoek naar een ruim pand om in te wonen”, steekt Alain van wal.

“Met mijn toenmalige partner vormde ik een gezin met zes kinderen – elk drie – en dat vereiste nogal wat plaats. Ik ging op zoek op de immosites en merkte dat er een pand in de Kerkstraat 44 te koop stond. Ik ben op donderdag gaan kijken en het was liefde op het eerste gezicht. Het gebouw moet dateren uit begin de jaren 1800 en herbergde toen de mandenvlechterij van Oostende. Ik heb er amper drie dagen later met de toenmalige eigenaar, kunstenaar Pierre Claes en zijn echtgenote Vivi, een handdruk op gegeven. Pierre was trouwens heel blij toen hij mijn plannen hoorde”, legt Alain uit.

Achterhuis

“Ik wou het gebouw zoveel mogelijk renoveren en restaureren. Het ademde geschiedenis en dat gevoel wou ik per se behouden. Pierre steunde mij volledig”, legt Alain uit. Het gebouw in Kerkstraat 44 bestaat uit twee delen. “In het achterhuis moet destijds het personeel van de mandenvlechterij geslapen hebben”, vertelt Alain. “Ik ben in 2018 onmiddellijk gestart met de renovatie. Mijn partner en ik zijn uit elkaar gegaan, maar ik ben in het pand gebleven. Het had heel wat potentieel, niet in het minst op historisch vlak. Het achterhuis was echter in een bijzonder slechte staat, plukkerot zoals je dat noemt. Ik heb het laten afbreken om er een bij het hoofdgebouw passende nieuwbouw te realiseren, conform alle vigerende wetgeving. Daar zijn nu drie ruime kamers met alles erop en eraan in ondergebracht. De lounge bevindt zich nog vooraan en ook in dat voorgebouw steekt ongelooflijk veel werk. Daar kan je trouwens meteen merken dat ik een heel groot muziekliefhebber ben (lacht).”

“Toegegeven: het verliep niet allemaal van een leien dakje. Ook hier heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid, wat voor heel wat vertraging zorgde”, zegt Alain. “Nachten heb ik gepiekerd en knopen doorgehakt om alles te kunnen realiseren en het zelf te runnen. Ik heb alles ingericht en veel meubelen zelf gemaakt. Ik geef fulltime les fotografie en film in het Brugse conservatorium, maar de combinatie van de twee lukt gelukkig. Ik heb mijn eerste klant op 6 juli 2022 verwelkomd en sindsdien gaat het in stijgende lijn. Ik vind het een schande hoeveel mooie gebouwen, zelfs beschermde, er verloederd bijstaan. Zelfs monumenten zoals de Gaanderijen op de dijk. Het is ook mijn bedoeling om in La Chèvre Folle binnen afzienbare tijd kleinschalige, culturele events te organiseren.”

La Chèvre Folle

De naam La Chévre Folle is niet toevallig gekozen, integendeel. “Dat heeft veel te maken met de vorige eigenaar Pierre Claes die hier wat verderop woont”, legt Alain Fransen uit.

“Op de hoek van de Sint-Paulusstraat, de Kerkstraat en de Prins Boudewijnstraat, bevond zich een iconische, zeg maar legendarische kroeg La Chèvre Folle, de dolle geit. Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw was dat een bruisende kunstkroeg. Het pand verdween tientallen jaren geleden onder de sloophamer en er blijft op vandaag alleen een klein pleintje over, met een duidelijke verwijzing weliswaar. Pierre zorgde namelijk voor een prachtig sculptuur van een geitenkop die daar aan de muur hangt. Wel vind ik dat er wat meer aandacht aan dat pleintje mag geschonken worden. Het ziet er bijwijlen niet uit. La Chèvre Folle is een stukje authentieke Oostendse geschiedenis en ik wou dat niet laten verdwijnen”, besluit Alain Fransen.