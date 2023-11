Nieuwe locatie voor Pizzeria Omnibus dat Singh Omnibus wordt: “Lekkere pizza’s en meer Indische gerechten”

Pizzeria Omnibus in Ingelmunster heet voortaan Singh Omnibus en huist ook op een andere locatie, aan de Kortrijkstraat 30. “Onze familienaam is heel bekend in de wijde omgeving”, zegt Daya Singh, die Pizzeria Omnibus opstartte in 1995 aan het Stationsplein. “Daarom besloten we om op de nieuwe locatie onze familienaam Singh te gebruiken. Deze zaak staat nu op de twee zonen Gur-Preet en Sukhpreet, zodat de toekomst verzekerd is. Naast onze bekende pizza’s serveren we nu ook meer Indische schotels.”

Daya Singh verhuisde in 1993 van India naar België. “Eerst woonde ik in Izegem. In het begin ging ik werken in een pizzeria in Roeselare. In 1995 begon ik met een eigen zaak Pizzeria Omnibus op het Stationsplein in Ingelmunster. Op 1 augustus openden we onze nieuwe zaak op de hoek van de Kortrijkstraat en Heirweg-Zuid, ook in Ingelmunster.”

“Vanaf de start op het Stationsplein vonden de klanten heel vlug de weg naar onze zaak. De locatie was ook schitterend gelegen aan de overkant van het station en in een rij van cafés en andere zaken. Ik probeerde dat pand van de brouwerij Bavik meer dan een keer aan te kopen, maar dat lukte niet. Dat vond ik spijtig”, zegt Daya Singh (58), die getrouwd is met Kulwinder Kaur en ook meewerkt in de zaak.

Twee zonen

“We moesten verhuizen en vonden een nieuw gebouw op slechts enkele honderden meters van onze vorige locatie. Deze zaak staat op naam van de twee zonen Gur-Preet (24) en Sukhpreet (22), waardoor de toekomst is verzekerd. Beiden zijn ook heel bekend in Ingelmunster. De oudste doorliep alle jeugdreeksen van het voetbal en speelt nu bij de B-ploeg van SV Ingelmunster. De jongste studeert labotechnieken in HoGent en is ook actief bij de plaatselijke N-VA.”

“We besloten te kiezen voor een andere naam. In Ingelmunster en omgeving kent iedereen mijn familienaam Singh. Ons cliënteel zijn ook niet zomaar mensen, maar ze maken deel uit van onze familie. Velen komen al met de tweede generatie af naar onze zaak. Wij kennen hun voor- en vaak ook hun familienaam. Daarom besloten we om ook onze familienaam te verweven in de nieuwe naam van de zaak. Pizzeria Omnibus heet dus voortaan Singh Omnibus.”

Thuisleveringen

Op 15-jarige leeftijd begon Gur-Preet mee te werken. De twee broers wonen samen boven de nieuwe zaak. De ouders wonen in Izegem. In Singh Omnibus kunnen 40 mensen zitten. Ze zijn ook bekend voor hun thuisleveringen binnen het uur in onze gemeente, Izegem, Hulste, Meulebeke, Oostrozebeke, Ooigem, … “Ik woon in Izegem, maar mijn hart zit in Ingelmunster. Ik kan hier niet weggaan, want ik ben verbonden met deze gemeente. Ook mijn twee zonen hebben een band met deze gemeente”, gaat Daya verder. “Ik ben Ingelmunster dankbaar, want ik kon mij hier opwerken.”

“We zitten hier goed”, zegt ook Gur-Preet. “Men kan langs de weg parkeren of de parking gebruiken aan Het Cultuurhuis. Onze specialiteit blijft onze pizza’s, maar de mensen vragen ook meer onze Indische specialiteiten. Het cliënteel is meer multicultureel geworden en ze willen iets proeven van onze Indische keuken. In deze omgeving zijn er niet zoveel Indische restaurants. We focussen ons dus niet enkel op onze pizza’s, maar ook op heerlijke Indische gerechten. Een Indisch buffet is zelfs al mogelijk vanaf vijf personen.”

Tempel

Klopt het dat de familie Singh in hun thuisland een tempel liet zetten? “Ja, je kan het vergelijken met hier een kapel”, stipt Gur-Preet aan, waarna Daya aanvult: “Dat dateert al van eind de jaren negentig. Mijn pa woonde in Darapur. Hij was burgemeester in deze gemeente in de provincie Punjab. Hij was ook een geloofsman. Opa was in de tachtig en kon niet meer naar de kerk gaan. Ze hadden daar voldoende land en dus bouwden we daar een tempel, die er nog altijd staat. Dit is eigendom van vier broers, maar die kerk staat er nog altijd.”