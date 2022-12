Nieuwe horecazaak Brasserie Victoria in het Astridpark: “Formule van een dessertcocktail is ideaal”

Adriana Vanwynsberghe (33) en Arman Murazyan (31) openden vorige week hun nieuwe horecazaak Brasserie Victoria in het Astridpark, waar vroeger De Laiterie zat. Het interieur werd opgefrist en presenteert verschillende kunstwerken, met een groot wandschilderij in jazzthema als blikvanger.

“We wilden al jaren deze locatie, toen het opeens te huur stond zijn we ervoor gegaan. De locatie heeft veel potentieel: makkelijk bereikbaar, dicht bij het stadscentrum en toch in de natuur. We hebben het terras verdubbeld zodat je echt in het park zit en de kinderen kan zien spelen. Onze zaak is vernoemd naar onze dochter Victoria. Met de naamkeuze verenigen we hier nu twee queens, Astrid en Victoria”, glimlacht Adriana.

Arman heeft 17 jaar ervaring als kok. Hij brengt in Brasserie Victoria een klassieke Frans-Belgische, seizoensgebonden keuken. “Arman is vooral bekend voor zijn grillades zoals de gekruide Ierse côte à l’os en zijn bereide paling. Elke drie weken combineren we de menukaart met nieuwe suggesties.” Op de kaart vind je ook nog allerlei tapas, salades, pasta’s en desserts. “Voor de kinderen voorzien we een degelijk gerechtje in plaats van de standaard kipnuggets. Als mama vind ik het belangrijk dat ook zij een evenwichtige maaltijd krijgen”, vertelt Adriana.

Dessertcocktail

De brasserie heeft een indrukwekkende drankkaart met verschillende soorten whisky en rum, en een heel uitgebreide mocktail- en cocktailkaart, bereid door een echte bartender. Vernieuwend zijn hun drie after dinner cocktails, iets wat je weinig ziet in de horeca.

“Voor de kinderen voorzien we een degelijk gerechtje”

“Onze porties zijn groot – onze gasten krijgen waar voor hun geld – dus voor veel mensen is een dessert te veel, maar willen ze wel nog iets zoet. Dan is de formule van een dessertcocktail ideaal. Zo geniet je bijvoorbeeld met de Death By Chocolate toch van een chocoladegevoel, maar op een frisse, lichte manier.”

Naast het restaurant kunnen de zaakvoerders in de zaal op het eerste verdiep grotere groepen ontvangen. “Dan denken we bijvoorbeeld aan recepties. Daarnaast voorzien we ook ruimte voor een kunstgalerij.”