Nieuwe folderwanden vol recreatieve en toeristische tips bij horecazaken

Zeventien horecazaken uit de gemeente Wingene maken gebruik van een mooie folderwand met recreatieve en toeristische brochures. De folders met uiteenlopende thema’s kunnen bezoekers gratis meenemen.

De gemeentelijke Dient Toerisme en Recreatie biedt op heden al toeristische info aan zoals gratis brochures in onder andere recreatiebad de Alk en het gemeentehuis, maar ook via folderpakketten, via het gemeentelijke infoblad en sociale media. “We merken echter dat we nog veel inwoners en bezoekers niet bereiken”, vertelt Jens Danneels die schepen is van Jeugd en Toerisme. “Via een partnerschap met de lokale horeca wensen we hierop extra te kunnen inzetten. Veel horecazaken zijn buiten de kantooruren open, ontvangen veel inwoners als andere bezoekers, en zijn laagdrempelig. Dit is een perfecte aanvulling op onze huidige infopunten.”

Er zijn zeventien horecapunten die hieraan deelnemen. In de folderwand zie je folders met info uit de buurt, een overzichtskaart van de regio, lokale fiets- en wandelmogelijkheden, een aanbod voor groepen en een zoektocht voor gezinnen.

Wie eigenaar is van een horecaonderneming en interesse toont in een folderwand, kan zich kandidaat stellen voor de lichting van 2024 via vrijetijdspunt@wingene.be.

(Nele Sabbe)