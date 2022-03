Nieuwe, ervaren, uitbaters achter toog café In De Welkom: “Alles blijft hier zoals het is”

Op 1 april – en dat is geen aprilvis – nemen Serge Vanlaere en Marleen Proot plaats achter de tapkraan van café In De Welkom. Huidige uitbaters Danny Dewulf en Sabine Vangheluwe kiezen na 12 jaar voor een nieuwe uitdaging, maar niet zonder eerst nog afscheid te nemen van hun vele trouwe klanten.

Na twaalf jaar en drie maanden nemen Danny Dewulf en Sabine Vangheluwe eind maart afscheid van hun café In De Welkom op Kortemark-Elle. Dat komt deels door de gezondheidsproblemen van Danny, maar deels ook door corona. “Tijdens de lockdown ben ik een tijd aan de slag geweest als logistiek medewerker in het wzc Ter Linde in Gits”, vertelt Sabine. “Ik heb me er erg gejeund en vanaf 1 april ga ik er opnieuw aan de slag.”

Middelkerke

Toen Serge Vanlaere (48) en Marleen Proot (47) via de Unie Belgische Horeca op Facebook vernamen dat het café op Elle over te nemen was, moesten ze niet lang nadenken. “Ik heb een jarenlange ervaring in de horeca en het was altijd mijn droom om een eigen café uit te baten”, aldus Serge, die momenteel nog café ’t Getijde in Middelkerke uitbaat.

Serge is afkomstig van Lichtervelde, Marleen uit Koekelare. Het koppel ruilt eind maart de kust in voor het binnenland en gaat in Kortemark boven het café wonen. Terwijl vooral Serge achter de toog zal plaatsnemen, blijft Marleen aan de slag als verpleegster in het wzc Meunyckenhof in Koekelare. “Uiteraard is het de bedoeling dat ik op mijn vrije dagen een handje toesteek in het café”, verzekert Marleen.

Clubs

“Ook mijn ouders kijken er erg naar uit dat ik nu dichter bij hen in de buurt kom wonen”, vult Serge aan.

Ook opluchting bij de clubs die sinds jaar en dag hun lokaal hebben in het levendige volkscafé op de hoek van de Gitsestraat en de Staatsbaan. Naast bolletra Den IJzeren Arm, biljartclub De Welkom en duivenclub De Vliegersclub zijn ook kaartersclubs De Welkomstkaarters en de Ellekaarters er een vaste waarde.

Boterhammetjes

Christiane Bruynooghe en Christiane Depuydt, bestuursleden van de Welkomskaarters, die elke derde zaterdag van de maand de kaarten schudden, winden er geen doekjes om: “Wat een opluchting dat het café blijft bestaan! Al hebben we er bij de nieuwe uitbater alvast een voorwaarde aan gekoppeld: we blijven alleen komen als hij ons tussen het kaarten door boterhammetjes bezorgt.” (lachen)

Verse soep

“Er verandert niets”, sust Serge. “Alles blijft hier zoals het is, inclusief de verse soep en hapjes. We gaan ons eerst wat inwerken, later zien we wel.”

Sabine en Danny nemen op 26 maart afscheid van hun trouwe klanten, Serge en Marleen nemen op 1 april hun plaats achter de tapkraan over. Sluitingsdag blijft maandag, het café is elke dag open vanaf 10 uur tot…, op zondag vanaf 9 uur.