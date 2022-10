Nieuwe eigenaars voor Café Aux Acacias zetten volop in op voetbal

Er waait een frisse, nieuwe wind door het Komense horecaleven. Café Aux Acacias krijgt met Franck Clarion (47) een nieuwe man achter de toog en die wil meteen zijn stempel gaan drukken. “Ik ben altijd actief geweest in de voetbalwereld en al die ploegen zullen van hieruit hun supporters aansturen”, lacht de kersverse ondernemer.

Van de wereld van de media naar die van pinten tappen en streekbieren serveren. Het lijkt een gedurfde zet, vooral in huidige tijden maar toch kon het Franck niet afschrikken. “Ik ben jaar en dag actief geweest als sportverslaggever en had me specifiek op voetbal toegespitst”, lacht hij vanuit zijn nieuwe thuisbasis. “Toch was het openen van een eigen café mijn jongensdroom. Toen ik merkte dat Aux Acacias over te nemen stond, ben ik begonnen met het maken van wat rekensommen en al snel werd het duidelijk: dit was de kans waarop ik zat te wachten.”

In mei 2022 tekende Franck de papieren en zopas opende hij ook officieel de deuren. “Er waren wat kleine opfrissingswerken nodig en ook moest ik ervoor zorgen dat alle koelkasten goed gevuld waren”, klinkt het overtuigd. “We gaan volop inzetten op de sociale beleving van het gebeuren. Een namiddag tafelvoetballen met de vrienden, met een groep naar de match komen kijken op het grote scherm of de grote ruimte achterin omtoveren tot een feestlocatie? De mogelijkheden zijn eindeloos en we hebben zelfs heuse petanquebanen ter beschikking.”

Een café openen na de coronacrisis was al een gewaagde zet, diezelfde opening met de huidige energiecrisis lijkt wel complete waanzin. “Feit, de prijzen van energie waren nog niet zo dramatisch hoog in mei als nu maar toch geloof ik in dit concept”, sluit de ondernemer af. “Ik ben altijd al actief geweest in verschillende voetbalverenigingen en ik heb ze natuurlijk al allemaal aangesproken. Het gros ervan heeft al laten weten dat ze hier hun hoofdkwartier zullen installeren, dus het komt helemaal goed.”