Nieuwe chef van Nieuwpoorts restaurant Da Claudio brengt ode aan keuken en wijnen Puglia

Sinds kort waait een nieuwe wind over de tafels van restaurant Da Claudio. Met de komst van de Italiaanse topchef Vito Centomani (41) weten Vanessa en Claudio Aquaro nu optimaal de authentieke keuken van Puglia op het bord leggen.

Vito Centomani neemt nu zijn plaats in aan het fornuis van Da Claudio. Drie jaar nadat hij in 2019 zijn eigen restaurant uitbouwde in Oostende, koos hij er zopas voor om zijn kookkunsten bij streekgenoot Claudio, in Nieuwpoort, ten volle te tonen.

Zot van de zee

De nieuwe chef is geboren en getogen in het vissersdorp Monopoli, zoon uit de vijfde generatie vissers, met eigen vaartuig. Vader, moeder en de broers zijn allemaal zot van de zee en zijn verzot op alles wat de zee te bieden heeft.

“Vis wappert dan ook hoog in ons vaandel. Net als Claudio heb ik dezelfde passie voor de Italiaanse gastronomie. We hebben respect voor dagverse producten. Wat de dagmarkt niet kan bieden, komt niet op tafel. Punt.

Aangevuld met de wereldwijnkennis van patron Claudio wordt het volop genieten”, stelt de kersverse chef Vito. (GK)