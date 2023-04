Nieuwe Burger King geopend in Roeselare

Fastfoodfanaten kunnen sinds vandaag terecht in de nagelnieuwe Burger King in Roeselare. Op de plek waar vroeger de villa van keukenbouwer Donald Muylle stond, kan je nu smullen van een Double Whopper of flame-grilled burger.

De nieuwe Burger King is te vinden langs de Brugsesteenweg, pal tussen de vele grote retailketens en mikt op een breed publiek. Binnen is plaats voor liefst 120 klanten, buiten kunnen nog eens 36 smulpapen plaatsnemen. “Onze medewerkers staan klaar om het beste van zichzelf te geven”, zegt franchisenemer Piet Cremers. “We weten dat Buger King-fans in Roeselare en omgeving popelen om hier aan te schuiven.”

Troon van de King

Burger King Roeselare telt vijf digitale bestelschermen en heeft twee Coca-Cola Freestyle-machines. Die zorgen voor meer dan honderd mogelijke frisdrankcombinaties. Wie zijn bestelling liever mee naar huis neemt of onderweg opeet, kan de drive-in gebruiken.

Om de opening extra kracht bij te zetten, is tijdens de paasvakantie de troon van de King in Roeselare te vinden zijn. “Klanten kunnen er een originele foto mee nemen of even op plaatsnemen”, glimlacht Piet Cremers. “Tijdens onze openingsweek krijgt iedereen ook een krasbon waarbij leuke gadgets en gratis producten gewonnen kunnen worden.”

50 jobs

Burger King Roeselare is te vinden langs de Brugsesteenweg 347 in Roeselare. De vestiging zal in totaal een vijftigtal mensen tewerkstellen. Het restaurant is van maandag tot donderdag van 10.30 tot 23 uur geopend, op vrijdag en zaterdag tot 1 uur. Zondag worden de laatste burgers om 23 uur gebakken.