Nieuw Vistrapje opent terwijl het oude wordt afgebroken

Het Oostendse bouwbedrijf Depoorter is begonnen met de afbraakwerken van het gebouw waar tot voor kort restaurant ’t Vistrapje gevestigd was. Pal aan de overkant opende de laatste uitbater van ’t Vistrapje, Caroline Nevelsteen (37) het nieuwe ’t Vistrapje. “Het blijft uiteraard ’t Vistrapje zoals iedereen dat kent, maar dan in een modern jasje.”

‘t Vistrapje, het bekende restaurant langs de Visserskaai gooide in 1979 voor het eerst de deuren open. Het waren Marie-Anne Vanhooren en Noël Declercq – toen nog een stel twintigers – die er de eerste uitbaters waren. ’t Vistrapje – niet toevallig aan de overkant van de toeristische trekpleister waar dagelijks verse vis aan de man wordt gebracht – groeide uit tot een gevestigde waarde. Het restaurant evolueerde naar de gastronomische viskeuken, waarvoor het tot op vandaag nog steeds bekend om staat.

35 jaar lang baatten Noël en Marie-Anne ’t Vistrapje met hart en ziel uit. Op 28 oktober 2014 roerden ze er voor het laatst in de potten. Niet veel later namen horecaboegbeelden Albert Trips en Viviane Desaever het bekende restaurant over, nadat ze in maart van datzelfde jaar pas de deuren hadden dichtgetrokken van hun al even bekende restaurant langs diezelfde Visserskaai: Vieux Port.

Van korte duur

In 2017 kreeg ’t Vistrapje opnieuw een nieuwe uitbater: Caroline Nevelsteen. Al stond het dan al vast dat de uitbating van korte duur zou zijn. “Ik ben eigenlijk uit het Antwerpse afkomstig”, opent Caroline. “Mijn ouders zijn in Oostende altijd kind aan huis geweest en hadden hier ook een appartement. Ik kwam als kleine meisje altijd mee en zo kom ik al 30 jaar in Oostende. Op een dag waren we gaan eten in het oude ’t Vistrapje en ik zei toen tegen Albert, de oude uitbater, dat hij me mocht bellen als hij ooit de zaak zou overlaten. Hij is diezelfde avond bij ons komen zitten en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik wist dat het maar voor korte duur zou zijn. Er was sprake van twee jaar, maar het werden er uiteindelijk nog meer dan vier, met dank aan het coronavirus.”

Caroline opende het nieuwe ‘t Vistrapje, pal aan de overkant van waar het oude ‘t Vistrapje grote successen boekte. (foto JRO) © Jeffrey Roos

Caroline is al haar hele leven verweven met de horecasector. “Ik volgde hotelschool in Mechelen en later ben ik me gaan verdiepen in de keuken”, legt Caroline uit. “Ik heb altijd een meester-kok gehad die me onder zijn vleugels heeft genomen en me de klassieke Franse keuken leerde kennen. Daarna deed ik ervaring op in tal van restaurants. Maar het was altijd mijn droom om een eigen zaak te starten.”

De keuken is nog te vergelijken, maar het interieur is helemaal anders

Op zondag 28 november sloot Caroline voor het laatst de deuren van het oude ’t Vistrapje en een tweetal weken geleden opende ze het nieuwe, pal aan de overkant van het pand waar ’t Vistrapje bijna 45 jaar lang een gevestigde waarde was. “Toen ik te horen kreeg dat men hier een nieuw gebouw zou neerpoten met horecagelegenheid, leek me dat de ideale locatie om het nieuwe restaurant in onder te brengen”, zegt Caroline.

“Het nieuwe ’t Vistrapje is qua keuken nog te vergelijken, maar het interieur is helemaal anders: ’t Vistrapje in een modern jasje zeg maar. Vroeger kookte ik in de kelder, nu is er een open keuken en is er contact met de klanten. Daar hou ik wel van. Ik krijg de hulp van mijn mama en van mijn broer, we zijn een familiezaak geworden.” In de nieuwe zaak prijkt bij binnenkomst een verlichte foto van het oude ’t Vistrapje. “Er moest nog iets aanwezig zijn dat herinnert aan het oude restaurant. We zijn klaar om er weer jaren tegenaan te gaan.”

Nieuwbouw

De afbraakwerken gebeuren door het Oostendse bouwbedrijf Depoorter die er een appartementsgebouw zal neerpoten. “Er komt onderaan het gebouw opnieuw de mogelijkheid om een handelspand uit te baten, al denk ik dat het net iets te klein zal zijn om er een horecazaak uit te baten”, klinkt het bij de familie Depoorter. “Het gebouw wordt een halve kopie van de overkant. Het wordt een gebouw met zes bouwlagen, met onderaan een handelsruimte en vijf appartementen, waarvan het hoogstgelegen appartement een duplex zal zijn.”