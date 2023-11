Nieuw Turks restaurant aan het Stationsplein: “Naam Roos verwijst naar Roeselare”

Aan het Stationsplein in Roeselare opende Gokhan Dogan donderdag de deuren van zijn nieuw restaurant Roos. De Turkse vader vluchtte enkele jaren geleden met zijn gezin uit hun moederland nadat zowel Gokhan als zijn vrouw door het Erdogan-regime hun werk verloren. “We willen ons hier zo snel mogelijk integreren. In ons restaurant kunnen klanten genieten van Turkse gerechten, maar ook Italiaanse pizza’s en Belgische lekkernijen worden hier geserveerd.”

In 2016 veranderde het leven van Gokhan Dogan en zijn gezin ingrijpend. “Ik was aan de slag als ingenieur en mijn vrouw werkte als leerkracht. Na een mislukte staatsgreep werd ik plots beschouwd als een verrader en dat terwijl wij daar niets mee te maken hadden. Mijn vrouw en ik verloren ons werk en besloten uiteindelijk om naar België te vluchten”, vertelt hij.

Het gezin met twee kinderen woont inmiddels in Harelbeke. Gokhans vrouw geeft les in Kortrijk, hijzelf opent het gloednieuwe restaurant Roos in Roeselare. Ze willen zich integreren in ons land. “We zijn erg dankbaar dat we hier kansen krijgen. Het is nu aan ons om te tonen dat we een meerwaarde betekenen”, zegt hij.

Baklava

Op de plaats waar vroeger Resto Snack Istanbul gevestigd was, tussen het donorcentrum van het Rode Kruis en supermarkt Asalam, opende Gokhan donderdag de deuren van Restaurant Roos. De naam verwijst naar de stad Roeselare. Klanten kunnen er terecht voor typische Turkse gerechten. “In het weekend serveren we een Turks ontbijt waarin onder andere frietjes zijn opgenomen. Wie ’s middags wil genieten van de Turkse keuken kan proeven van onze baklava, een overheerlijk dessert. Maar op de kaart vind je veel meer dan Turkse gerechten. We serveren ook Italiaanse pizza’s uit onze houtoven en zijn er ook Belgische gerechten.”

Vliegende start

In het erg ruime restaurant is er plaats voor een negentigtal klanten. Donderdag kende Roos alvast een vliegende start. “We hopen erg veel Belgen over de vloer te krijgen en vragen daarom ook een alcoholvergunning aan”, zegt Gokhan.