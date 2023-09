Williem opent nieuw restaurant Kasr El Basha in centrum van Deerlijk

Met Kasr El Basha in de Schoolstraat is het centrum van Deerlijk een nieuwe horecazaak rijker. Walaa Elsayed, beter bekend als Williem, serveert in zijn restaurant een waslijst aan gerechten met een internationale toets.

Waala Elsayed (43) is afkomstig uit Egypte. Zijn vrouw Karima heeft Egyptische roots. Samen hebben ze twee kinderen: Youssef (7) en Yasmine (5). “Mijn echte naam is Waala Elsayed, maar iedereen kent me als Williem. Ik verblijf al een kleine kwarteeuw in België en woonde al op verschillende plaatsen in de regio Roeselare en Kortrijk. Tot voor kort baatte ik restaurant Egymaro uit in de Otegemstraat in Zwevegem.”

Zuiders kleedje

“Dit pand in de Schoolstraat leek ons een ideale locatie om een nieuwe zaak op te starten. Vroeger waren hier achtereenvolgens Bloemen Marylis en Bloemen Thalia gevestigd. We hebben het pand zo goed als volledig gerenoveerd. Het interieur werd in een zuiders kleedje gestopt met warme kleuren. We krijgen alvast niets dan lof over de geslaagde metamorfose die de woning heeft ondergaan.” Die stelling kunnen wij enkel beamen. De zaak ademt sfeer en gezelligheid uit en biedt plaats aan 46 personen. Kasr El Basha, wat zoveel betekent als kasteel van de koning heeft een heel uitgebreide menukaart. Je kan er zo goed als alles eten: garnaal- en kaaskroketten, diverse shoarmaschotels en broodjes, mixed grill specialiteiten, tajines, gegrilde en visgerechten, dürüm, steak en entrecote, alle mogelijke pasta’s en pizza’s… Er is ook een aparte rubriek kinderschotels. In totaal goed voor liefst 137 verschillende gerechten. “We streven naar kwaliteit tegen een democratische prijs”, gaat Williem verder. “De ruim uitgeruste keuken is mijn domein. Als chef-kok gebruik ik bij veel van mijn bereidingen een mix van Egyptische, Marokkaanse en Italiaanse kruiden. We staan erop dat de gasten persoonlijk bediend worden. Een babbeltje kan veel doen… Alle gerechten kunnen ook afgehaald worden. We hebben daarvoor een wat aparte ruimte met een divan voorzien.” (DRD)

Kasr El Basha is open van maandag tot vrijdag telkens van 16.30 uur tot 24 uur, zaterdag van 12 tot 14 uur en van 16.30 uur tot 24 uur en zondag van 12 tot 24 uur. Info: Kasr El Basha, Schoolstraat 24, 056 50 02 25.