Nieuw restaurant Bagheera’s opent de deuren

Met de opening van restaurant Bagheera’s wordt de Langestraat nog een stukje meer dé horecastraat van Brugge. Bagheera’s, een verwijzing naar de bekende zwarte panter, is het geesteskind van Louise Fonteyne (30) die je vanuit haar open keuken wil meevoeren op een culinaire reis.

Het heeft wellicht iets langer geduurd dan vooraf door uitbaatster en chef Louise Fonteyne ingeschat maar zo’n anderhalve week geleden opende restaurant Bagheera’s in de Langestraat 161 dan toch de deuren. In het pand huisde voorheen Pro Deo, lange tijd bekend als een populair volkscafé en later een sympathiek eethuisje met beperkte kaart. “Ik ben intussen twaalf jaar actief in de horeca als kok, evenwel zonder koksopleiding; ik heb alles al doende geleerd”, vertelt Louise.

“Het is voor mij begonnen bij Matin Midi in het Zilverpand in Brugge en ik heb onder meer ook nog bij restaurant Fiston in Varsenare gewerkt. Ik heb zo overal wel iets opgestoken en voelde dat ik klaar was om voor mezelf te beginnen. Mijn ouders hebben jarenlang een eigen bakkerij gerund en zijn nu actief als immomakelaar. Dus het zelfstandig ondernemen zit wel in het bloed. Ik was al een tijdje op zoek naar een pand om een eigen zaak te beginnen. Mee doordat mijn ouders dus in de immobiliën actief zijn wist ik nogal vroeg dat dit pand hier te koop stond. Het is intussen wel twee jaar geleden dat we het aangekocht hebben.”

“Er is wel behoorlijk wat werk aan geweest om alles naar mijn wens ingericht te krijgen. Wat voor mij heel belangrijk was, is de open keuken van waaruit ik zicht heb op de zaal en de gasten. Ik ben immers niet alleen chef maar ook uitbater en wil contact met de klanten kunnen hebben. Voor de bediening in de zaal heb ik een medewerker in dienst die zich als geschoold bartender ook ontfermt over de ruime wijnkaart én over het groot aantal cocktails dat we aanbieden.”

Louise biedt naar eigen zeggen een keuken waarin iedereen zijn gading vindt, dus zowel vegetariërs als vis- en vleeseters. “Ik heb klassiekers uit de Frans-Belgische keuken op de kaart, zoals een steak tartaar, maar daarnaast ook gerechten met invloeden uit de wereldkeuken. In die korte periode dat ik bezig ben, heb ik alvast heel wat mooie reacties gekregen.”