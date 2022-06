Nieuw mosselrestaurant Mac Moules zet vanaf vrijdag traditie Kombuis verder

Vanaf vrijdag krijgt Oostende er een nieuw culinair adresje bij. Aimée Maes opent er Mac Moules, een nieuw pop-up mosselrestaurant in de Van Iseghemlaan met alleen maar mosselen en seafood burgers. “Met het iconische mosselrestaurant De Kombuis in gedachten”, klinkt het.

Mosselen, een typisch kustrecept. Haast geen restaurants aan de kust die ze niet serveren op allerlei culinaire manieren. Vanaf vrijdag krijgt de badstad een extra adresje waar je mosselen kan verorberen. Seafood is niet high-class, niet exclusief, niet moeilijk, het is rock ‘n roll op een bord. Dat toonde het bekendste mosselrestaurant van Oostende, De Kombuis, vele jaren, en die traditie zetten ze bij Mac Moules graag verder. “Ik werkte verschillende jaren in De Kombuis en zo rees het idee om een eigen mosselrestaurant te starten”, zegt Aimée. “De Kombuis was bekend tot over de landsgrenzen heen, maar ging vorig jaar definitief dicht. Die ervaring neem ik nu mee in een nieuw mosselrestaurant, op een boogscheut van de plaats waar in De Kombuis heerlijke mosselen werden geserveerd.”

Beperkte kaart

Het wordt echter een beperkte kaart. “We kiezen voor een vlotte bediening met gulle porties, maar met een eerder beperkte kaart”, vervolgt Aimée. “Er zullen mosselen zijn naar ieders smaak, van natuur tot Jambolaya. Daarnaast serveren we ook seafood burgers: van een garnalen- tot een kabeljauwburger en dat met huisgemaakte frietjes. We willen dé zomerse hotspot worden voor een lekker en vlot seafooddiner in Oostende. Gezapig genieten van wat er uit de zee komt, zeg maar.”

Aimée krijgt de steun van de ervaren Sam Vancoppenolle, uitbater van Gastrobar Sam, naast de deur. “Ik ben zelf op jonge leeftijd gestart met Jan’s Café en later met Gastrobar Sam”, duidt Sam. “Het is fantastisch dat ik een jonge collega als Aimée kan ondersteunen bij het uitbouwen van een nieuw project. We creëren zo een nieuwe troef in Oostende, met een fris, vlot en sexy project. Mensen laten genieten van het beste wat onze zee geeft, geserveerd en gebracht in een joviale setting met een hoek af”, aldus Vancoppenolle.

Mac Moules zal telkens open zijn vanaf 17 uur tot middernacht. Op woensdag is het restaurant gesloten. Je vindt Mac Moules in de Van Iseghemlaan 56.