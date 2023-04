Nieuw ijssalon Crème Glace op Simon Stevinplein geopend

Op het Simon Stevinplein in Brugge opende het ijssalon Crème Glace onlangs de deuren. Het gaat om een exploitatie van dezelfde uitbaters als het ernaast gelegen restaurant Odette, dus het team rond de bekende horeca-ondernemer Chris Muylle en vennoten. Muylle is ook al jarenlang de man achter traiteur Cardinael.

“Zoals bekend vestigden wij ons met Odette enkele jaren geleden in het pand waar jarenlang BNP Parisbas Fortis gevestigd was. Maar de ruimte waar voorheen de bankautomaten zaten werd nog niet benut”, legt Chris Muylle uit. “En daar hebben we nu dus het ijssalon ondergebracht. Je kunt er je bestelling ingeven in een zuil met touchscreen en dan wordt die direct ter plaatse afgewerkt door onze medewerkers. Er worden een twintigtal wisselende en vers bereide soorten roomijs en sorbet aangeboden. Ook voor een lekkere wafel, vers uit het wafelijzer, kun je er overigens terecht. We zijn nog maar een week open en het weer viel niet altijd mee, maar we zijn al bij al toch wel tevreden. Hoe meer zon, hoe beter voor de ijsjesverkoop”, klinkt het. “Hier was er nog maar een beperkt aanbod aan vers schepijs, dus daarom hebben we die leemte ingevuld. Er was echt wel veel vraag naar”, besluit Muylle. (PDV)