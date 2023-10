Nieuw hotel Ibis Styles Bredene opent vrijdag de deuren

Vrijdag is het zover. Dan gaat Ibis Styles Bredene, de nieuwe hotelparel aan de Bredense kroon, officieel open. Het hotel moet niet alleen toeristen verleiden tot een bezoekje aan Bredene. “Ook de wisselwerking met het MEC Staf Versluys, waar meetings en evenementen georganiseerd worden, is belangrijk”, aldus Chavalie De Lodder, marketing manager van BCH (Belgian Coast Hotels), dat het hotel zal uitbaten.

Het gemeentebestuur van Bredene had er de voorbije jaren al herhaaldelijk op gealludeerd. De aanwezigheid van een groot hotel is cruciaal voor een rendabele uitbating van het Staf Versluyscentrum. Vooral meetings, congressen en (bedrijfs)evenementen houden het centrum immers financieel boven water.

Eerste gasten

Burgemeester Steve Vandenberghe en co deden er de voorbije jaren dan ook alles aan om de komst van een groot hotel naar de badplaats mogelijk te maken. Op de site van het voormalige Europahotel diende zich een kans aan. Een die bouwbedrijf Versluys greep. Op de site, zijde Kapelstraat, rijst momenteel een appartementsgebouw uit de grond. Aan de kant van de Koningin Astridlaan (en met zicht op de parking) werd plaats gemaakt voor een Ibis Styles hotel.

“Ibis Styles Bredene opent op vrijdag 6 oktober en we verwachten dan meteen al onze eerste gasten”, opent Chavalie De Lodder, marketing manager van Belgian Coast Hotels, dat de franchise toegekend kreeg door eigenaar Accor.

“BCH baat hiermee zijn tiende hotel uit langs de Belgische kust. Jade Vandevyvere zal de dagelijkse leiding van Ibis Styles Bredene en een jonge equipe medewerkers op zich nemen. Jade was eerder operational manager van ons hotel in De Panne.”

Het is op woensdagmiddag nog een drukste van jewelste in het nagelnieuwe hotel. “Het is alle hens aan dek want er is nog heel wat werk. Maar we wilden het hotel per se dit weekend openen omdat er dan een driedaags champagnefestival wordt georganiseerd in het MEC Staf Versluys. We hebben dit weekend al gasten, die naar dit festival afzakken.”

Toeristen en bedrijven

De wisselwerking met het Staf Versluyscentrum wordt cruciaal, zowel voor het MEC als voor het hotel. “We hebben daarom ook zelf geen vergaderinfrastructuur in ons hotel. Daarvan is er genoeg in het MEC. De samenwerking verloopt intussen al zeer vlot”, geeft Chavalie aan.

“Toegegeven, voor ons hotel biedt het MEC duidelijk ook kansen. Zoals alle andere hotels in ons beheer zal Ibis Styles Bredene 365 dagen 365 open zijn. Tijdens de zomer rekenen we natuurlijk op het verblijf van toeristen. Maar buiten dat seizoen is het zakelijk aanbod net zo belangrijk. Dat kan gaan om bedrijven, die hun werknemers bij ons te slapen leggen wanneer ze in de buurt aan het werk zijn, maar net zozeer over het aanbod aan seminaries, teambuildings, bedrijfsevenementen… in het MEC.”

81 kamers

Ook buiten het zomerseizoen rekent Ibis Styles Bredene uiteraard op toeristen. “Mensen komen al graag eens een weekendje uitwaaien aan de kust en ook de herfst- en kerstvakantie bieden kansen. Zeker nu die in Vlaanderen en Wallonië over verschillende periodes lopen. We merken in onze andere hotels aan de kust trouwens een groeiende interesse voor deze regio bij Nederlandse, Duitse en Luxemburgse toeristen. Dat zal hier allicht niet anders zijn.”

Ibis Styles Bredene is een driesterrenhotel uit het zogenaamde midscale aanbod. Het hotel telt 81 kamers. Er zijn vier kamertypes: standaard en superior telkens met of zonder zeezicht. In het hotel vind je een bar en ontbijtruimte. “In onze brasserie zullen onze gasten van een pasta of salade kunnen genieten. Een volwaardig restaurant hebben we niet”, besluit Chavalie.