Nieuw clubcafé voor Kerberus op ’t Hoge

‘t Hoge in Kortrijk breidt uit met een nieuw studentencafé. Dat betekent een welgekomen nieuwe uitvalsbasis voor Kerberus aangezien jeugdhuis Reflex in de Doorniksewijk binnenkort moet plaatsmaken voor een nieuw woonproject van ION. De opening van het gerenoveerde café is voorzien op zondag 17 september.

Op Hoog Kortrijk vind je de aangrenzende cafés Barsol en Den Bross. Samen met Den Chips enkele panden verder vormen deze horecazaken de lokale uitgaansbuurt voor studenten, maar daar komt verandering. Vennoten Lars Alleweireldt (25) en Sebe ‘Backie’ Debacker (27) van Barsol kochten het pand naast Frituur Bossuwé ’t Hoge. “Er zijn verschillende redenen waarom we deze aankoop gedaan hebben. We hebben de ambitie om van ’t Hoge een echte studentenbuurt te maken, nu is het aanbod met drie cafés heel pover ten opzichte van de 10.000 studenten aan VIVES. Zeker wanneer studententoren The Sky een feit is. We willen meegroeien met het stijgend aantal. Ons café is vaak te klein op drukke avonden wat het ook onaangenaam maakt. Op sommige avonden geraken studenten amper aan de bar. Met een vierde café kan het volk zich meer verspreiden”, legt Sebe uit.

De leden van Kerberus zijn vaste klanten in Barsol en kunnen het goed vinden met Lars en Sebe. De zoektocht naar een nieuwe thuisbasis voor de studentenclub kwam toevallig ter sprake. “Jeugdhuis Reflex blijft wel bestaan, maar zal hoogstwaarschijnlijk verder richting stad uitwijken. We willen dicht bij de studenten van VIVES blijven. Het pand hiernaast is ideaal. Na overleg met de voorgaande presessen zijn we op het voorstel van Lars en Backie ingegaan”, zegt preses Nicolas Devolder (21). Studentenclub Kerberus zal elke woensdag- en zondagavond instaan voor de uitbating. “Donderdagavond staan wij in voor de uitbating. Het wordt een echt feestcafé, voor en door studenten, met pintjes aan 1,80 euro. We mikken op veel ambiance tot in de vroege uurtjes en een losse sfeer waar veel kan en mag. Op andere dagen zal het café gesloten zijn en dienst doen als cantus- of vergaderruimte. In het weekend kan de ruimte gehuurd worden voor feestjes”, zegt Lars. Ook de stad, politie en brandweer zijn tevreden met de komst van een extra café zodat het volk zich meer kan spreiden. Op drukke avonden staan mensen soms tot op de straat wat onveilige situaties met zich meebrengt. “Daarnaast zal er in elk café andere muziek spelen. Studenten hebben zo meer keuze of kunnen op een avond eens wisselen van commercieel naar bijvoorbeeld r&b”, besluit Sebe.