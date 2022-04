Niet langer pintje van ‘t vat, maar van biertank in D’Hespe en Pièce Unique

In twee Tieltse jongerencafés kan je niet langer een pintje van’t vat bestellen. Zowel D’Hespe, als de Pièce Unique lieten donderdag immers elk twee biertanks installeren van maar liefst 1.000 liter. Die tanks bieden volgens de uitbaters alleen maar voordelen. “Tankbier is zachter van smaak en zorgt voor een minder grote kater”, vertelt Michiel Sabbe (25), zaakvoerder van de Pièce Unique.

In de grotere steden is het fenomeen van biertanks iets bekender, maar in onze regio is het gebruik ervan vrij uniek. Michiel Sabbe, die sinds mei 2021 samen met Laura Perneel (26) de Pièce Unique uitbaat, leerde het tankbier kennen in ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare.

“Daar proefde ik van het tankbier en ik was aangenaam verrast”, vertelt hij. “We raakten uiteindelijk aan de praat met een vertegenwoordiger van Cristal en besloten met ons café ook voor tankbier te kiezen.” Concreet lieten ze twee tanks installeren. Elk goed voor 1.000 liter bier, wat het equivalent is van 20 vaten. “Als we keken naar het aantal vaten dat we verkopen, was dit de beste oplossing”, voegt Michiel er aan toe.

Alleen maar voordelen

De keuze voor tankbier heeft volgens hem dan ook enkel meer voordelen. “Eerst en vooral al voor ons personeel. Zo moeten zij nu niet meer continu met vaten gaan sleuren”, geeft hij aan.

“Er is ook minder verlies, want een vat moet je normaal gezien aftappen bij het begin van het vat en als het bijna leeg is. Om de 50 liter verlies je zo bij wijze van spreken twee pinten, terwijl dat nu pas om de 1.000 liter is. En als de tanks leeg zijn, worden ze gewoon rechtstreeks gevuld met een vrachtwagen.”

Software

“De biertanks zullen bovendien via software verbonden zijn met de biercentrale en met een app, waardoor we heel snel alle waarden van het bier kunnen zien.”

Het bier in de tank blijft na het openen van de tank nog minstens een maand goed van kwaliteit. “Daarbovenop is het bier in de tanks ook standaard gekoeld.”

Minder snel kater

Nog een – niet onbelangrijk – voordeel, en dat vooral voor de klanten: van het tankbier zal je minder snel een kater krijgen. “Aan een vat bier wordt immers extra CO2 toegevoegd om het bier uit het vat te krijgen, terwijl het bier in een tank in een soort zak zit die tijdens het tappen platgedrukt wordt”, legt Michiel uit.

“Dat zorgt ervoor dat er minder CO2 in het bier zit, wat er op zijn beurt voor zorgt dat je minder snel een kater krijgt. Het bier is daardoor iets zachter van smaak, waardoor het vlotter drinkt.”

Tapcursus

De klanten lijken alvast aangenaam verrast. “Op de eerste avond is er alleszins goed gedronken geweest”, lacht Michiel. Het tappen zelf zal wat aanpassen worden.

“Zo zit er minder druk op de tapkraan, terwijl het bier er wel sneller uitstroomt. Dat zorgt ervoor dat het even wennen is. Al zal dat snel loslopen. Binnenkort krijgen we namelijk een tapcursus van Cristal. En, ook niet onbelangrijk, ook de kraag van een pintje ziet er mooier uit als het uit een biertank komt”, besluit Michiel.

