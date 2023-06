Niels Pierpont opent zomerbar In The Backyard

Op de Kiekenmarkt 7 zal vanaf vrijdag 30 juni zomerbar In The Backyard de deuren openen. Het is een initiatief van Niels Pierpont (31), die ook zaakvoerder is van café Riba op de Vismarkt.

Donderdag start de zomerbar met een kick-off van Unizo Ieper. Vrijdag openen de deuren voor het grote publiek. “In The Backyard verwijst naar de ruime tuin achter het pand waar later Xurro zal komen”, vertelt Niels, die er net een druk rallyweekend heeft opzitten als co-piloot van Steven Dolfen. “In de tuin is er ongeveer een capaciteit van 150 zitplaatsen. De drankkaart is voor 90 procent dezelfde als in de Riba. Het zijn af en toe andere huismerken. Je zal er ook een hapje kunnen eten, maar zie het niet als een volwaardige menu.”

Pionier

“Het is de eerste zomerbar in Ieper en we zullen dus pionier zijn op dit vlak. In de zomermaanden is het in de Riba traditioneel iets kalmer. Mensen opteren vaker voor een zomerbar en zo ontstond het idee van In The Backyard. Qua concept is het een rustige zomerbar met chille achtergrondmuziek. Ik noem het de zomerse Ibiza-sounds. We willen jong en oud aantrekken en zullen openen van woensdag tot en met zondag. De zomerbar zal open zijn tot 22 uur en daarna kan je de avond verderzetten in de Riba. De zomerbar is open tot de week voor Highlight Festival. Ons ganse team staat te popelen om van start te gaan”, aldus Niels, die intussen een drietal jaar zaakvoerder is van Riba en weer een nieuwe stap zal zetten in zijn ondernemerschap. “Wellicht is dit een eenmalige pop-up, want tegen volgend jaar zou Xurro, een samenwerking met Markt 22, moeten openen. Op dit moment is het wachten op de plannen van de architect.”