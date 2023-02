Niels en Jana stoppen met De Ploatse in Deerlijk

Na bijna tienjaar trokken Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt de stekker uit De Ploatse in Deerlijk. Ze richten hun pijlen volledig op hun zaak Burgerlijk. Ze bieden er 7 dagen op 7 huisgemaakte premiumburgers aan.

Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt startten op donderdag 11 november 2013 met de uitbating van De Ploatse op de hoek van de Hoogstraat en de Commandant Edmond Ameyestraat. Het werd een succesverhaal, want De Ploatse was vaak volzet. Op 11 november 2021 gingen ze naast De Ploatse van start met Burgerlijk.

Combinatie niet mogelijk

“De reden voor de opstart van een tweede zaak was heel eenvoudig… Onze burgers zijn altijd een van de uithangborden van de zaak geweest. Vandaar dat we een nieuwe zaak begonnen waar we hoofdzakelijk premiumburgers aanbieden. Het was de bedoeling om Burgerlijk en De Ploatse te combineren, maar ondertussen weten we beter. Een echte horecazaak brengt een grote last met zich mee. Het werd allemaal wat te druk en we hadden nog nauwelijks tijd voor onze twee oogappels, Luna (5,5 jaar) en Bo (3,5 jaar). Ook personeel vinden, is hoe langer hoe meer een probleem. In plaats van ons wat te kunnen ontfermen over onze kids, waren we vaak uren zoet om afzeggend personeel te vervangen. En uiteraard gaan we met onze burgers onze belangrijkste troef uitspelen… De bevestiging kregen we vorig jaar toen we een schitterende vierde plaats in de wacht wisten te slepen in de finale van de wedstrijd Best Burger Benelux. De beslissing om te stoppen met De Ploatse, is dus weloverwogen.”

Onberispelijke kwaliteit

“Het interieur van Burgerlijk kreeg een aanpassing, waardoor we nu plaats hebben voor een twintigtal personen. Tijdens de warmere maanden hebben we ook een ruim terras waar we nog eens een dertigtal personen een plaatsje kunnen geven. We blijven volop inzetten op takeaway. Bestellen kan via onze website. We hebben heel wat in het aanbod: runds-, fish-, chicken- en veggieburgers, artisanale kroketten, wraps, salades, chicken buckets… We zijn nu 7 dagen op 7 open en staan verder borg voor onberispelijke kwaliteit.” (DRD)

Info: Burgerlijk, Commandant Edmond Ameyestraat 4, Deerlijk, www.burgerlijk.com.