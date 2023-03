Nicolas en Stefanie nemen na 16 jaar afscheid van Charlies

In het Ieperse uitgaansleven komt er op vrijdag 31 maart een einde aan een tijdperk, want Nicolas Alleman en Stefanie Minsart nemen na zestien jaar afscheid van ‘hun’ Charlies. Het ambitieuze koppel opent een pop-up in De Panne en start in het najaar met de nieuwe zaak Shakerz in Gent.

Charlies is een klinkende naam in het Ieperse uitgaansleven en dat heeft de zaak op de Vismarkt in grote mate te dank aan Nicolas Alleman (42) en Stefanie Minsart (41), die in 2013 het danscafé overnamen van Alexander Desimpel, de huidige uitbater van ’t Genoegen op de Vismarkt. “Voordien werkten we er al een jaar of zes, dus in totaal zaten we er zestien jaar”, zegt Nicolas Alleman. “We hebben wel kunnen knallen voor Ieper, maar dat was alleen in het weekend. Toch hebben we geen reden tot klagen. Zestien jaar actief zijn in de horeca zonder dat ze je leegkopen, is niet evident. We zijn blij met de vele ervaringen en de vele vrienden die we overhouden aan Charlies. Veel mensen die in de beginjaren kwamen, hebben ondertussen kinderen die nu komen.”

Pop-up

Nicolas steekt niet onder stoelen of banken dat ze al lang wilden vertrekken uit Ieper. “Ik denk niet dat vaste zaken nog veel toekomst hebben. Pop-ups wel en ik heb een beetje spijt dat we er niet veel eerder mee begonnen zijn. De mensen zijn benieuwd, moeten het eens gezien hebben en acht maanden later: Arrividerci Hans! Vorig jaar stonden we met een pop-up aan de kust en dat was echt supergoed. Er was een massa toeristen, veel meer dan in Ieper.”

“Wie beweert dat er evenveel toeristen in Ieper zijn als vroeger, is blind”

Het koppel zit vol ambitieuze plannen. “In Gent zullen we ons nieuw concept Shakerz openen in de Vlaanderenstraat, maar omdat we daar een bestemmingswijziging gevraagd hebben, moeten we een zestal maanden wachten. Daarom openen we op vrijdag 14 april eerst opnieuw een pop-up in De Panne. Het is een nieuwe start, met een speciaal ontworpen logo dat symbool staat voor een unieke brand. De bedoeling is om in verschillende grootsteden een vestiging te hebben. In juni starten we in Gent en dan is het de bedoeling om ook zo’n zaak in Kortrijk en in Brugge op te starten. De naam Shakerz verwijst enerzijds naar de cocktails die we zullen shaken en de dansvloer waarop de klanten kunnen shaken. Het is eigenlijk een heel verhaal dat tot uiting komt in onze menukaart, die eigenlijk meer een boekje is.”

Leegstand

Ieper werd dus te klein voor de horeca-ondernemers. “Er is de laatste jaren geen volk meer in Ieper. Wie beweert dat er nog evenveel toeristen zijn als vroeger, is blind. Iedereen blijft vastzitten en niemand durft vooruit te kijken”, zucht Nicolas. “De leegstand in de winkelstraten illustreert dat. Het stadsbestuur zegt dat het in andere steden ook slecht gaat, maar je kan het niet vergelijken. Wij betalen minder in Gent dan dat we betaalden in Ieper en de Vlaanderenstraat is de tweede drukste straat van Gent. Er passeren daar iedere dag gemakkelijk 10.000 mensen.”