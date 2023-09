Nico Vandemoortele en Lino Lefever gaan samen wijn maken

Nico Vandemoortele van traiteurzaak ’t Ryspoepke en Lino Lefever van muziekzaak La Musica werken aan de Leugenstraat in Sint-Eloois-Winkel hun passie voor wijn uit. Ze plantten er 1,5 hectare wijngaard aan en hopen volgend jaar een eerste keer te oogsten. “We geloven echt dat België een topland in wijnen kan worden”, aldus Nico.

’t Ryspoepke is al 26 jaar een vaste waarde in het centrum van Sint-Eloois-Winkel. Zaakvoerder Nico en zijn vrouw Patricia kondigden enkele dagen geleden aan voortaan enkel nog met bestellingen te werken. “We zijn al een tijdje aan het twijfelen, maar toen we tijdens onze vakantie tal van bestellingen binnenkregen voor onze alom bekende cowboysteak wisten we dat we deze stap kunnen zetten om zo extra tijd te maken voor onze gedeelde passie voor wijnen”, aldus Nico. Twee jaar geleden plantte hij samen met Lino Lefever zo’n 5.500 wijnstokken aan nabij de woning aan de Leugenstraat waar Nico’s moeder woont. “Als alles volgens plan verloopt zouden we graag volgend jaar een eerste keer oogsten. Maar we doen alles stap voor stap. Het is de bedoeling dat we in de toekomst kwalitatieve wijnen kunnen aanbieden”, aldus Lino.

Zowel Nico als Lino zijn al jarenlang geïnteresseerd in alles rond wijn. Zo volgde Lino al een cursus wijnbouwer en wijnmaker. Nico is een erkend sommelier en start na een cursus als wijnbouwer ook nog met een opleiding tot wijnmaker.

Verschillende druiven

“Wij geloven echt in België als wijnland. In sommige delen van Frankrijk wordt het echt te warm. Dat er meer en meer wijnbouwers zijn in ons land is goed. Het zorgt voor concurrentie en motivatie om nog meer lekkere wijnen te maken.” Welke wijnen Nico en Lino precies zullen produceren is voorlopig nog afwachten. “We hebben heel erg veel mogelijkheden. We kozen voor verschillende wijndruiven: pinot noir, riesling, chardonnay, auxerrois. We plantten zelf een proefveldje aan om te experimenteren en te kijken welke weg we het best inslaan.”

De twee vrienden onderhouden samen hun wijngaard. De ene week is de een er meer te vinden, de andere week de ander. “Ik sta nu vaak ’s ochtends vroeg op om de bestellingen in ’t Ryspoepke klaar te zetten om dan later op de dag hier de handen uit de mouwen te steken. Mijn vrouw blijft in de winkel zodat de klanten er hun bestelling kunnen afhalen”, legt Nico uit. (BF)