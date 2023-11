Nico (35) neemt bekende brasserie James Comptoir over in Oostende: “Mijn vader zou fier geweest zijn op mij”

Nico De Greef werkt sinds een jaar als barman in de bekende brasserie James Comptoir in de Ensor Galerij in Oostende. Sinds begin november nam hij de zaak over van Tom Labens en Michel Declercq. “Mijn papa overleed drie jaar geleden, maar het is dankzij hem dat ik dit kon doen”, zegt Nico.

Op 1 februari 2022 opende de James, een van de bekendere brasseries in Oostende, opnieuw de deuren na jaren leegstand. Tom Labens en Michel Declercq maakten er opnieuw een bloeiende zaak van. “Maar zoals steeds als we iets starten, groeide het boven ons hoofd”, vertelt Tom. “We starten telkens een zaak om het ‘rustiger’ aan te doen, maar dat lukt precies niet. Daarom besloten we om de James Comptoir, zoals we het hebben genoemd, over te laten.”

Eerste stap

De eerste kandidaat in de rij was Nico De Greef. Nico werkte er sinds een jaar. “Ik ken uiteraard alle klanten hier”, vertelt Nico. “Ik heb heel veel van Tom en Michel geleerd. Je moet weten dat ik pas sinds enkele jaren de stap richting de horeca gezet heb. Daarvoor werkte ik in een elektrozaak. Ik wou iets anders doen, maar de durf was er niet. Ik had er werkzekerheid, een vast contract en durfde niet weg. Tot ik op een dag besliste om toch de stap te wagen.

“De uitbater van Face a Face heeft me de horecastiel aangeleerd”

Nico startte in een hotel in Jabbeke. “Dat bleek al snel niets voor mij te zijn”, blikt Nico terug. “Het was niet meteen wat ik van de horeca verwachtte. Tot ik kon starten in de Face a Face op het Mijnplein in Oostende. Daar ben ik de stiel aangeleerd geweest door Peter, de uitbater. Ik ben hem echt dankbaar, want door hem zette ik stappen vooruit.”

Caravan

Toen Nico in Jabbeke werkte, kocht hij er een caravan. “Dankzij mijn papa die drie jaar geleden overleden is. Ik had een hele goede band met hem. Hij liet me wat centjes na en die besloot ik te investeren. Ik wou hem trots maken. De bedoeling was om te ondernemen en de caravan te verhuren. Maar in combinatie met werken in de horeca was dat onmogelijk geworden, dus verkocht ik de caravan weer.”

Een jaar geleden ging Nico aan de slag bij Tom en Michel en dat was meteen een schot in de roos. “Het is de start van mijn toekomst, want ik heb nu de kans gekregen om hun bloeiende zaak over te nemen. De centjes van mijn papa, door de verkoop van de caravan, heb ik hierin geïnvesteerd. Hij zou best wel fier op me zijn. Hij kijkt ook elke dag mee naar wat ik doe. Hij is hier aanwezig. Ik wil hem vooral trots maken.”

“Er veranderd eigenlijk niets aan de succesformule van Tom en Michel”

Nico wil de succesformule van Tom en Michel verder zetten. “Er verandert in principe niets. De lunchmenu wordt behouden. Er is keuze tussen twee voor- en hoofdgerechten, vlees of vis. In de middag kan je dan de bekende garnaalkroketten eten of een pannenkoek en taart. Verder zijn er ook tapas. Om 19 gaan de deuren van de brasserie dicht. Onze sluitingsdagen zullen maandag en dinsdag zijn”, besluit Nico.