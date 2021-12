Nicky en Laurent uit Harelbeke maken met Vividu droom waar

Het droomproject van Nicky Grymonprez en Laurent Messine is werkelijkheid geworden. Zij openden onlangs hun restaurant Vividu aan de Eikenstraat in Stasegem, in het pand waar restaurant ‘t Eikenhof huisde.

Nicky Grymonprez (27) is afkomstig uit Harelbeke en Laurent Messine (33) uit Ieper. Tot voor kort baatte het pas verloofde koppel bistro-frituur Patador in de Westhoek uit. Onlangs verhuisden zij naar Harelbeke.

“Ons hart bloedde toen we Woesten verlieten, maar Harelbeke is altijd thuiskomen”, aldus gastvrouw Nicky, die haar strepen verdiende bij Huis Van Wonterghem. “Het was een unieke kans dat ’t Eikenhof te koop stond. Samen hebben we het pand in drie weken tijd getransformeerd.”

Op z’n Italiaans

“We creëerden een kader van zuiderse rust. Het is geen Italiaans restaurant, maar we hopen wel mensen kennis te laten maken met de Italiaanse manier van eten, drinken en leven: culinaire verwennerij, Italian infused. Vandaar ook onze ondertitel ‘genieten van én met elkaar’”, duidt chef-kok Laurent, die ervaring opdeed bij onder meer sterrenrestaurant De Karmeliet en jaren het reilen en zeilen van de horeca van KV Kortrijk onder zijn vleugels nam.

Van waar de naam? “Vividu is afgeleid van vivi due, wat letterlijk ‘leven twee’ betekent. We geven een tweede leven aan dit prachtige pand, met veel groeimogelijkheden”, vertelt Nicky.

“Gezellig eten in een oase van zuiderse rust”

Volgende zomer wil het koppel namelijk graag uitpakken met een trendy terras met tearoom vooraan op de parking. “We willen hier geen nachtelijke taferelen, wel een plaats waar we gezellige namiddagen willen creëren”, benadrukt Laurent. Voor wie graag wil gaan eten, wordt aangeraden te reserveren.

(PVH)