Nele Velghe van Kok Sur Mer opent woensdag ‘Mangée’ in Nieuwmunster: “Gewoon gemoedelijk genieten”

Na acht jaar Kok Sur Mer en een breuk met haar partner daar, vond Nele Velghe (41) het naar eigen zeggen tijd om een nieuwe weg in te slaan. Met Mangée koos ze voor het schilderachtige Nieuwmunster. “Ik wou iets gemoedelijks, weg van de drukte. Daar heb ik stilaan ook de leeftijd voor hé”, glimlacht ze. Na twintig jaar in de gastronomie wil ze nu vooral eenvoud, gezelligheid en huiselijkheid brengen.

Het is momenteel alle hens aan dek in de Doelhofstraat 23: Nele legt er samen met haar papa en vriend de laatste hand aan haar nieuwe eethuis Mangée dat op 18 mei een eerste keer opengaat. “In vijf maanden tijd hebben we dit pand, een oude vervallen woning, volledig verbouwd. Vrienden verklaarden mij gek, maar we zijn er wel in geslaagd”, toont ze trots.

Dagzaak

Mangée wordt een dagzaak met de nadruk op genieten. “Ik heb samen met mijn ex-man Jean-Philippe een heel traject afgelegd: we zijn samen begonnen bij Wout Bru, vervolgens kwam de Karmeliet op mijn pad en dan hebben we acht jaar het restaurant van de koninklijke golfclub uitgebaat in De Haan. We zijn daar in 2014 vertrokken om de Kok Sur Mer op de starten, en daar zijn we ook na onze scheiding nog een tijdje blijven samenwerken. Maar na drie jaar werd het wel tijd om elk onze eigen weg te gaan. Met Mangée wil ik meer de ‘gewone’ toer op: geen gastronomie meer, gewoon eenvoudigweg genieten. Ik wil mensen samenbrengen in een huiselijke sfeer. Daar heb ik stilaan ook de leeftijd voor hé. Op mijn 41ste wil ik zelf ook meer tijd kunnen maken voor mijn gezin”, aldus Nele.

Haar zaak zal open zijn tussen 11 en 18 uur, op zaterdag tot 23 uur. “Op zaterdag doe ik dus wel nog een avondservies, en de mensen zullen ’s avonds ook wel nog in kleine groepjes kunnen reserveren voor een verjaardagsfeestje of zo. Maar ik wil niet meer elke dag twee shifts van 50 couverts draaien. Gewoon een lekkere, eenvoudige lunch met voor- en hoofdgerecht tegen 28 euro, daarnaast ook nog een kleine kaart met garnaalkroketjes en zuiderse specialiteiten, salades en gerechtjes om te delen. In de namiddag zal je hier ook gewoon terechtkunnen voor een stukje taart of een ijsje met aardbeien, een streekbiertje of een glaasje wijn. Heel laagdrempelig allemaal.”

Open keuken

Nele zal zowel in de keuken als in de zaal staan. “Ik heb iemand voor in de keuken en iemand voor in de zaal, zelf ga ik de twee doen. Ik kook graag, maar houd ook van het contact met de mensen. Vandaar ook de keuze voor een open keuken”, aldus Nele.

De naam Mangée verwijst naar haar twee kinderen Manon en Estée. “Ook dat roept voor mij die huiselijkheid op. Lekker familiaal. En de ligging natuurlijk: Nieuwmunster is echt nog zo’n authentiek polderdorpje met kasseien. In de zomer passeren er hier veel fietsers en wandelaars, er vertrekt zelfs een wandelroute voor de deur. En die parking is natuurlijk ook meegenomen.”

Met Mangée is er eindelijk weer een zaak in Nieuwmunster-dorp. “Veel andere eetadresjes heb je ook niet in de buurt. Veel klanten van Kok Sur Mer hebben al beloofd zeker eens te zullen langskomen”, aldus Nele.

Meer info op www.mangee.be