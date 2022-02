Negen horecazaken in Diksmuide, Kortemark en Koekelare krijgen pv wegens niet naleven COVID-maatregelen

Politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst) hield afgelopen week doorgedreven controles in horecazaken om te zien of ze de COVID-19 verplichtingen naleefden. 22 horecazaken werden gecontroleerd en daarvan bleken er negen niet in orde te zijn.

De politie hield vorige week de controles in samenwerking met inspecteurs van de FOD Volksgezondheid in het kader van de handhaving van de COVID19-maatregelen. “In totaal 22 horecazaken verspreid over de vier gemeentes van de politiezone werden gecontroleerd”, klinkt het bij politiezone Polder. “Ondanks eerdere waarschuwingen werden vooral inbreuken vastgesteld op de draagplicht van mondmaskers en het ontbreken of het niet gebruiken van de verplichte CO2-meter. Ook op het negeren van het rookverbod werd geverbaliseerd. Negen van de 22 zaken bleken op meerdere vlakken niet in orde.

In Diksmuide kregen zes zaken een proces-verbaal. Twee horecazaken in de Ijzerlaan, een op de Grote markt, een in de Kiekenstraat, een in de Jonkershovestraat en een in de Wijnendaelestraat. Op de Grote Markt kreeg een zaak een waarschuwing. In Koekelare werd in de Veldstraat een horecazaak geverbaliseerd. In de Wijnendaelestraat en de Handzamestraat in Kortemark was telkens een zaak niet in orde. Nog in de Wijnendaelestraat en de Staatsbaan werden waarschuwingen geschreven. In Houthulst ten slotte kregen twee zaken een waarschuwing, respectievelijk in de Iepersesteenweg en de Westbroekstraat.

Boetes minimum 750 euro

De boetes voor de betrapte uitbaters liggen hoog. Ze beginnen vanaf 750 euro maar het is de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid die bepaalt welke boete uitgeschreven wordt. Daarvoor wordt een dossier opgemaakt met de vastgestelde overtredingen en de verklaringen van de uitbaters. Op basis van al die omstandigheden besliste de juridische dienst welke boete wordt opgelegd. Het is niet noodzakelijk dat een horecazaak dat in overtreding is met meerdere COVID19-maatregelen zwaarder gestraft worden dan een zaak met een overtreding. Een mogelijke ‘lichtere’ overtreding kan bijvoorbeeld het ontbreken van handgels in de verbruikersruimte zijn. (JH)