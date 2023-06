Neem een kijkje in de Keuken van Roeselare tijdens de Batjes: Ontdek lokaal lekkers op De Munt

De Munt is ook dit jaar de hotspot voor voedingsstad Roeselare. Vanuit de Keuken van Roeselare, recht voor ARhus, staat er veel te gebeuren. “Je kan er tijdens de Batjes ervaren hoe NJAM-tv-programma’s worden opgenomen. Er zijn verschillende kook en bakdemo’s. En aan de proeftoog kan je lokale specialiteiten smullen”, horen we van Bart Verstraete.

De Keuken van Roeselare is een initiatief van Dovy in samenwerking met de Stad Roeselare. De Keuken wordt gebruikt als media- en demonstratiekeuken. “Vanaf midden juni tot eind juni strijkt NJAM tv neer in Roeselare. Vanuit de Keuken van Roeselare zal NJAM 36 afleveringen opnemen van hun nieuw programma ‘Snel, makkelijk en lekker!’. Twaalf bekende en minder bekende koks zullen hiervoor naar Roeselare afzakken in die twee weken”, horen we van Bart Verstraete, diensthoofd Economie bij de stad Roeselare. Voor de Batjes wordt even op de pauzeknop geduwd. Dit zorgt ervoor dat je in het weekend wel kan meekijken hoe dergelijke kookprogramma’s worden opgenomen. De opnamecrew is er aanwezig en toont live hoe alles in zijn werk gaat.

Bak- en kookdemo’s

Zaterdag 24 en zondag 25 juni zijn er diverse bak- en kookdemo’s. Die gaan door in de tv-keuken en de proefkeuken van de Keuken van Roeselare. “Op zaterdagnamiddag is het demoteam van Santa Maria aanwezig. Ze zullen je inwijden in de beste Texmex gerechten. Verschillende producten van Santa Maria worden gemaakt in Roeselare en zijn beter bekend onder de Poco Loco fabriek. Op zaterdagmiddag bakt Meesterbakker Kris Goegebeur madeleinekoekjes. Alexandre Ameye van Pralines Vancoillie maakt er truffels. We doen aan foodpairing met thee.”

Voor kinderen is er de speeltekening in het teken van voeding

“Op zondagnamiddag bakt Meesterbakker Kris Goegebeur focacciobrood. Je kan ook proeven van de Griekse keuken van Greek Lab. Annet Daems, auteur van het boek Italia con gusto e amore laat je proeven van de roots van de Italiaanse keuken. Tv-persoonlijkheid Peter Van Asbroeck is er eveneens aanwezig om de namiddag aan elkaar te praten.

Om zeker te zijn van een plaatsje bij de verschillende demo’s kan je vooraf inschrijven op www.batjes.be.

Proeftoog

“Aan de Keuken van Roeselare kan je ook zaterdag en zondagnamiddag proeven van lokale specialiteiten. We krijgen hiervoor de medewerking van Elexir De Roulers, Glaces Poland, Slagerij Dries en andere leveranciers”, aldus Bart nog.

Belevingsplein De Munt

Op het Muntplein is er nog meer te beleven. Kinderen kunnen voor het eerst kennismaken met de speeltekening die in het teken staat van voeding. Er is een klimmuur. En natuurlijk zijn er verschillende foodtrucks wat de Munt als plein van de voeding extra in de verf zet.