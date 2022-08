Nederlands bedrijf Chocolade Coco & Sebas strijkt neer in Knokke: “Ons mannetje staan in hét chocoladeland België”

Het Nederlandse chocolademerk Coco & Sebas opende in de Lippenslaan in Knokke hun eerste winkel op Belgische bodem. Je kunt er ook terecht voor takeaway schepijs en koffie. “Ieder product dat je bij ons koopt moet voelen als een cadeautje”, zegt chef-patissier Remy Sebas Rombouts.

Met vestigingen in quasi alle grote steden is Coco & Sebas in Nederland een behoorlijk grote naam in de chocoladebranche. Het chocolademerk bestaat intussen vijf jaar en werd opgericht door chef-patissier Remy Sebas Rombouts, nog steeds het creatieve brein van het bedrijf. Recent opende de eerste Belgische vestiging van het chocolademerk in de Lippenslaan in Knokke; meer bepaald in het hoekpand waar voorheen Rituals gehuisvest was. “Knokke-Heist is een prachtige gemeente voor onze eerste Belgische vestiging. De stijl en de sfeer in deze badplaats sluiten dan ook goed aan bij Coco & Sebas”, zegt CEO Roger Scheeren.

“Coco en Sebas heeft naast klassiekers als bites, pindarotsjes, repen en breekchocolade een assortiment cadeauchocolade, variërend van de bekende Coco & Sebas-harten tot smaakvolle giftboxen en de signatuurbonbons Coco’s”, vult Remy Sebas Rombouts aan. “Ieder product dat je bij Coco & Sebas koopt moet voelen als een cadeautje voor jezelf of een ander. Alle chocolade is dan ook verpakt in luxe verpakkingen en kan op verschillende manieren gepersonaliseerd worden.”

Elk product moet aanvoelen als een cadeautje voor jezelf en de ander

Koffie en schepijs

Je kunt er dus terecht voor een uitgebreid assortiment chocolade, aangeleverd vanuit het atelier in het Nederlandse Oirschot, maar ook voor takeaway koffie en ambachtelijk schepijs.

“We zijn ons Belgisch avontuur begonnen in Knokke-Heist, maar het is zeker de bedoeling om in de toekomst nog sterker aanwezig te zijn in België”, zegt aandeelhouder Ton Van Veen. “Voor een Nederlands chocoladebedrijf is aanwezig zijn in hét chocoladeland België een uitdaging, maar we hebben zeker troeven om ook hier succesvol te zijn. Ik weet dat er in Brugge al veel chocoladewinkels zijn, maar misschien moeten we daar toch ook maar eens proberen”, glimlacht Van Veen.